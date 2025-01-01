OnDialogDragEnd

Virtueller Handler des Ereignisses "DialogDragEnd" (das Ende der Drag-Operation) des Steuerelements CDialog.

virtual bool OnDialogDragEnd()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.

Hinweis

Das Ereignis "DialogDragEnd" tritt am Ende des Ziehens des Steuerelements CDialog auf.