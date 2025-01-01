CreateIndicator

Methode zur Initialisierung der Einstellungen des Steuerelements CAppDialog für Arbeit in einem Indikator.

bool CreateIndicator(

const int x1,

const int y1,

const int x2,

const int y2

)

Parameter

x1

[in] Der Wert der X-Koordinate des oberen linken Punktes.

y1

[in] Der Wert der Y-Koordinate des oberen linken Punktes.

x2

[in] Der Wert der X-Koordinate des unten rechten Punktes.

y2

[in] Der Wert der Y-Koordinate des unten rechten Punktes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.