- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
CreateIndicator
Methode zur Initialisierung der Einstellungen des Steuerelements CAppDialog für Arbeit in einem Indikator.
|
bool CreateIndicator(
Parameter
x1
[in] Der Wert der X-Koordinate des oberen linken Punktes.
y1
[in] Der Wert der Y-Koordinate des oberen linken Punktes.
x2
[in] Der Wert der X-Koordinate des unten rechten Punktes.
y2
[in] Der Wert der Y-Koordinate des unten rechten Punktes.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.