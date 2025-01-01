DokumentationKategorien
Align

Richtet ein Element in der angegebenen Chartfäche aus.

virtual bool  Align(
   const CRect*  rect      // Zeiger
   )

Parameter

rect

[in]  Ein Zeiger auf ein Objekt mit den Koordinaten der Chartfläche.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Ausrichtung-Parameter müssen im Voraus eingestellt werden (es gibt keine standardmäßige Ausrichtung).

