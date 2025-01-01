Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndContainerControl DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate Control Erhält das Steuerelement des Containers am angegebenen Index. CWnd* Control( const int ind // Index ) const Parameter ind [in] Index des gewünschten Elements im Container. Rückgabewert Ein Zeiger auf ein Steuerelement oder NULL, wenn kein Element gefunden war. ControlsTotal ControlFind