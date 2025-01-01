DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndContainerControl 

Control

Erhält das Steuerelement des Containers am angegebenen Index.

CWnd*  Control(
   const int  ind      // Index
   )  const

Parameter

ind

[in]  Index des gewünschten Elements im Container.

Rückgabewert

Ein Zeiger auf ein Steuerelement oder NULL, wenn kein Element gefunden war.