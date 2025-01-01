DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndBottom 

Bottom (Get-Methode)

Erhält die Y-Koordinate des unteren rechten Punktes eines Steuerelements.

int  Bottom()

Rückgabewert

Y-Koordinate des unteren rechten Punktes des Steuerelements.

Bottom (Set-Methode)

Setzt die Y-Koordinate des unteren rechten Punktes eines Steuerelements.

virtual void  Bottom(
   const int  y      // Y-Koordinate
   )

Parameter

y

[in]  Der neue Wert der Y-Koordinate des unteren rechten Punktes.

Rückgabewert

Nichts.