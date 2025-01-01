Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCAppDialogIniFileSave CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff IniFileSave Speichert den Zustand des Steuerelements CAppDialog in eine Datei. void IniFileSave() Rückgabewert Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück. Minimized IniFileLoad