IniFileSave

Speichert den Zustand des Steuerelements CAppDialog in eine Datei.

void  IniFileSave()

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.