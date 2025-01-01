Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndContainerShift DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate Shift Relative Bewegung einer Elementengruppe. virtual bool Shift( const int dx, // Verschiebung entlang der X-Achse const int dy // Verschiebung entlang der Y-Achse ) Parameter dx [in] Die relative Verschiebung entlang der X-Achse. dy [in] Die relative Verschiebung entlang der Y-Achse. Rückgabewert Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück. Move Id