DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndContainerShift 

Shift

Relative Bewegung einer Elementengruppe.

virtual bool  Shift(
   const int  dx,     // Verschiebung entlang der X-Achse
   const int  dy      // Verschiebung entlang der Y-Achse
   )

Parameter

dx

[in]  Die relative Verschiebung entlang der X-Achse.

dy

[in]  Die relative Verschiebung entlang der Y-Achse.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.

Id