Width (Get-Methode)

Erhält die Breite des Steuerelements.

int  Width()

Rückgabewert

Die Breite des Steuerelements.

Width (Set-Methode)

Setzt die Breite des Steuerelements.

virtual bool  Width(
   const int  w      // Breite
   )

Parameter

w

[in]  Der neue Wert der Breite.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.