Left (Get-Methode)

Erhält die X-Koordinate des oberen linken Punktes des Steuerelements.

int  Left()

Rückgabewert

X-Koordinate des oberen linken Punktes des Steuerelements.

Left (Set-Methode)

Setzt die X-Koordinate des oberen linken Punktes des Steuerelements.

virtual void  Left(
   const int  x      // Koordinate
   )

Parameter

x

[in]  Der neue Wert der X-Koordinate des oberen linken Punktes.

Rückgabewert

Nichts.

