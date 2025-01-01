DokumentationKategorien
Height (Get-Methode)

Erhält die Höhe des Steuerelements.

int  Height()

Rückgabewert

Die Höhe des Steuerelements.

Height (Set-Methode)

Setzt die Höhe des Steuerelements.

virtual bool  Height(
   const int  h      // Höhe
   )

Parameter

h

[in]  Der neue Wert der Höhe.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.