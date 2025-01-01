DokumentationKategorien
Erhält die Verschiebung entlang der Y-Achse des Fensters, in dem das Steuerelement CAppDialog sich befindet.

void  SubwinOff()

Rückgabewert

Nichts.