Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndMouseFocusKill 

MouseFocusKill

Löscht den gespeicherten Mausstatus und deaktiviert das Steuerelement.

bool  MouseFocusKill(
   const long  id=CONTROLS_INVALID_ID      // Identifikator
   )

Parameter

id=CONTROLS_INVALID_ID

[in]  Die ID des Steuerelements, das den Mausfokus erhielt.

Rückgabewert

Das Ergebnis der Deaktivierung des Steuerelements.