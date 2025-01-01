DokumentationKategorien
Activate

Macht ein Steuerelement aktiv.

virtual bool  Activate()

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.

Hinweis

Das Element wird aktiv, wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen.