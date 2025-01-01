MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertBaseEveryTick
- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
EveryTick
设置 "每笔报价" 标志。
void EveryTick(
参数
value
[输入] 新的标志值。
返回值
无。
注释
如果标志未设置, 仅在交易品种工作时间帧生成新柱线时调用处理方法。