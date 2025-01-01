文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertBaseEveryTick 

EveryTick

设置 "每笔报价" 标志。

void  EveryTick(
   bool    value         // 标志
   )

参数

value

[输入]  新的标志值。

返回值

无。

注释

如果标志未设置, 仅在交易品种工作时间帧生成新柱线时调用处理方法。