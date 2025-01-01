文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertBaseInitPhase 

InitPhase

获取对象初始化的当前阶段。

ENUM_INIT_PHASE  InitPhase()

返回值

对象初始化的当前阶段。

注释

对象的初始化包括几个阶段:

1. 初始化开始。

  - 开始              - 构造结束之后
  - 结束             - 在成功完成 Init(...) 方法之后。
  - 允许          - 调用 Init(...) 方法
  - 不允许    - 调用 ValidationSettings() 方法和其它初始化方法

2. 参数设置阶段。在此阶段您需要设置所有对象的参数, 用于创建指标。

  - 开始             - 在成功完成 Init(...) 方法之后
  - 结束            - 在成功完成 ValidationSettings() 方法之后
  - 允许         - 调用 Symbol(...)Period(...) 方法
  - 不允许   - 调用 Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...)InitIndicators(...) 方法

3. 检查参数。

  - 开始             - 在成功完成 ValidationSettings() 方法之后
  - 结束            - 在成功完成 InitIndicators(...) 方法之后
  - 允许         - 调用 Symbol(...), Period(...)InitIndicators(...) 方法
  - 不允许   - 调用所有其它初始化方法

4. 初始化结束。

  - 开始             - 在成功完成 InitIndicators(...) 方法之后
  - 不允许    - 调用初始化方法