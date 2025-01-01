文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertBaseCompareMagic 

CompareMagic

智能交易 ID 与指定值比较。

virtual bool  CompareMagic(
   ulong  magic    // 比较值
   )

参数

magic

[输入]  比较值。

返回值

true - 如果相等, 否则 false。