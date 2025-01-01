MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertBaseCompareMagic
- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
CompareMagic
智能交易 ID 与指定值比较。
virtual bool CompareMagic(
参数
magic
[输入] 比较值。
返回值
true - 如果相等, 否则 false。