MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertBaseSetPriceSeries
- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
SetPriceSeries
设置外部价格序列指针。
|
virtual bool SetPriceSeries(
参数
open
[输入] 开盘价序列的指针。
high
[输入] 最高价序列的指针。
low
[输入] 最低价序列的指针。
close
[输入] 收盘价序列的指针。
返回值
true 如果成功, 否则 false。
注释
如果对象使用了品名或时间帧则设置外部序列 (价格序列) 的指针是必要的, 与初始化时定义的品名或时间帧不同。