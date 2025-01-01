文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertBaseSetPriceSeries 

SetPriceSeries

设置外部价格序列指针。

virtual bool  SetPriceSeries(
   CiOpen*    open,        // 指针
   CiHigh*    high,        // 指针
   CiLow*     low,         // 指针
   CiClose*   close        // 指针
   )

参数

open

[输入]  开盘价序列的指针。

high

[输入]  最高价序列的指针。

low

[输入]  最低价序列的指针。

close

[输入]  收盘价序列的指针。

返回值

true 如果成功, 否则 false。

注释

如果对象使用了品名或时间帧则设置外部序列 (价格序列) 的指针是必要的, 与初始化时定义的品名或时间帧不同。