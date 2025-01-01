交易策略类

这章节包含操作创建和测试交易策略的技术细节, 以及 MQL5 标准库中相关组件的描述。

在创建 MQL5 的交易策略时, 使用这些类, 将节省大量时间。

MQL5 标准库 (就交易策略而言) 位于终端工作目录的 Include\Expert 文件夹。

基准类 描述 CExpertBase 交易策略类的基准类 CExpert 智能交易的基准类 CExpertSignal 交易信号类的基准类 CExpertTrailing 尾随停止类的基准类 CExpertMoney 资金管理类的基准类

交易信号类 描述 CSignalAC 该信号模块基于加速计振荡器指标的市场模型。 CSignalAMA 该信号模块基于自适应移动均线指标的市场模型。 CSignalAO 该信号模块基于动量振荡器指标的市场模型。 CSignalBearsPower 该信号模块基于空头力度振荡器的市场模型。 CSignalBullsPower 该信号模块基于多头力度振荡器的市场模型。 CSignalCCI 该信号模块基于商品通道指数振荡器的市场模型。 CSignalDeM 该信号模块基于 DeMarker 振荡器的市场模型。 CSignalDEMA 该信号模块基于双重指数移动均线指标的市场模型。 CSignalEnvelopes 该信号模块基于包络线指标的市场模型。 CSignalFrAMA 该信号模块基于分形自适应移动均线指标的市场模型。 CSignalITF 该模块以时间过滤信号 CSignalMACD 该信号模块基于 MACD 振荡器的市场模型。 CSignalMA 该信号模块基于移动均线指标的市场模型。 CSignalSAR 该信号模块基于抛物线转向指标的市场模型。 CSignalRSI 该信号模块基于相对强度指数振荡器的市场模型。 CSignalRVI 该信号模块基于相对能量指数振荡器的市场模型。 CSignalStoch 该信号模块基于随机振荡器的市场模型。 CSignalTRIX 该信号模块基于三重指数均线振荡器的市场模型。 CSignalTEMA 该信号模块基于双重指数移动均线指标的市场模型。 CSignalWPR 该信号模块基于威廉姆斯百分比范围振荡器的市场模型。

尾随停止类 描述 CTrailingFixedPips 该类实现的尾随停止算法基于固定点数 CTrailingMA 该类实现的尾随停止算法基于移动均线指标值 CTrailingNone 一个存根类, 它不使用任何尾随停止算法 CTrailingPSAR 该类实现的尾随停止算法基于抛物线转向指标值