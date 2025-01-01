交易策略类
这章节包含操作创建和测试交易策略的技术细节, 以及 MQL5 标准库中相关组件的描述。
在创建 MQL5 的交易策略时, 使用这些类, 将节省大量时间。
MQL5 标准库 (就交易策略而言) 位于终端工作目录的 Include\Expert 文件夹。
|
基准类
|
描述
|
交易策略类的基准类
|
智能交易的基准类
|
交易信号类的基准类
|
尾随停止类的基准类
|
资金管理类的基准类
|
交易信号类
|
描述
|
该信号模块基于加速计振荡器指标的市场模型。
|
该信号模块基于自适应移动均线指标的市场模型。
|
该信号模块基于动量振荡器指标的市场模型。
|
该信号模块基于空头力度振荡器的市场模型。
|
该信号模块基于多头力度振荡器的市场模型。
|
该信号模块基于商品通道指数振荡器的市场模型。
|
该信号模块基于 DeMarker 振荡器的市场模型。
|
该信号模块基于双重指数移动均线指标的市场模型。
|
该信号模块基于包络线指标的市场模型。
|
该信号模块基于分形自适应移动均线指标的市场模型。
|
该模块以时间过滤信号
|
该信号模块基于 MACD 振荡器的市场模型。
|
该信号模块基于移动均线指标的市场模型。
|
该信号模块基于抛物线转向指标的市场模型。
|
该信号模块基于相对强度指数振荡器的市场模型。
|
该信号模块基于相对能量指数振荡器的市场模型。
|
该信号模块基于随机振荡器的市场模型。
|
该信号模块基于三重指数均线振荡器的市场模型。
|
该信号模块基于双重指数移动均线指标的市场模型。
|
该信号模块基于威廉姆斯百分比范围振荡器的市场模型。
|
尾随停止类
|
描述
|
该类实现的尾随停止算法基于固定点数
|
该类实现的尾随停止算法基于移动均线指标值
|
一个存根类, 它不使用任何尾随停止算法
|
该类实现的尾随停止算法基于抛物线转向指标值
|
资金管理类
|
描述
|
该类具有的算法基于预定义固定手数进行交易
|
该类具有的算法基于预定义固定保证金进行交易
|
该类具有的算法基于预定义风险进行交易
|
该类具有的算法基于最小允许手数进行交易
|
该类具有的算法基于变化手数进行交易, 变化手数依据之前成交的结果。