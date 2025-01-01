文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块 

交易策略类

这章节包含操作创建和测试交易策略的技术细节, 以及 MQL5 标准库中相关组件的描述。

在创建 MQL5 的交易策略时, 使用这些类, 将节省大量时间。

MQL5 标准库 (就交易策略而言) 位于终端工作目录的 Include\Expert 文件夹。

基准类

描述

CExpertBase

交易策略类的基准类

CExpert

智能交易的基准类

CExpertSignal

交易信号类的基准类

CExpertTrailing

尾随停止类的基准类

CExpertMoney

资金管理类的基准类

交易信号类

描述

CSignalAC

该信号模块基于加速计振荡器指标的市场模型。

CSignalAMA

该信号模块基于自适应移动均线指标的市场模型。

CSignalAO

该信号模块基于动量振荡器指标的市场模型。

CSignalBearsPower

该信号模块基于空头力度振荡器的市场模型。

CSignalBullsPower

该信号模块基于多头力度振荡器的市场模型。

CSignalCCI

该信号模块基于商品通道指数振荡器的市场模型。

CSignalDeM

该信号模块基于 DeMarker 振荡器的市场模型。

CSignalDEMA

该信号模块基于双重指数移动均线指标的市场模型。

CSignalEnvelopes

该信号模块基于包络线指标的市场模型。

CSignalFrAMA

该信号模块基于分形自适应移动均线指标的市场模型。

CSignalITF

该模块以时间过滤信号

CSignalMACD

该信号模块基于 MACD 振荡器的市场模型。

CSignalMA

该信号模块基于移动均线指标的市场模型。

CSignalSAR

该信号模块基于抛物线转向指标的市场模型。

CSignalRSI

该信号模块基于相对强度指数振荡器的市场模型。

CSignalRVI

该信号模块基于相对能量指数振荡器的市场模型。

CSignalStoch

该信号模块基于随机振荡器的市场模型。

CSignalTRIX

该信号模块基于三重指数均线振荡器的市场模型。

CSignalTEMA

该信号模块基于双重指数移动均线指标的市场模型。

CSignalWPR

该信号模块基于威廉姆斯百分比范围振荡器的市场模型。

尾随停止类

描述

CTrailingFixedPips

该类实现的尾随停止算法基于固定点数

CTrailingMA

该类实现的尾随停止算法基于移动均线指标值

CTrailingNone

一个存根类, 它不使用任何尾随停止算法

CTrailingPSAR

该类实现的尾随停止算法基于抛物线转向指标值

资金管理类

描述

CMoneyFixedLot

该类具有的算法基于预定义固定手数进行交易

CMoneyFixedMargin

该类具有的算法基于预定义固定保证金进行交易

CMoneyFixedRisk

该类具有的算法基于预定义风险进行交易

CMoneyNone

该类具有的算法基于最小允许手数进行交易

CMoneySizeOptimized

该类具有的算法基于变化手数进行交易, 变化手数依据之前成交的结果。

 