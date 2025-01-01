- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
CExpertBase
CExpertBase 类是 CExpert 类和所有交易策略类的基准类。
描述
CExpertBase 提供的数据和方法, 是所有智能交易对象共有的。
声明
class CExpertBase : public CObject
标称库文件
#include <Expert\ExpertBase.mqh>
继承体系
CExpertBase
直接分支
类方法
公有方法:
初始化
virtual Init
类实例初始化方法
virtual ValidationSettings
验证设置
参数
设置品名
设置时间帧
设置智能交易 ID
指标和时间序列
virtual SetPriceSeries
设置外部时间序列指针 (价格序列)
virtual SetOtherSeries
设置外部时间序列指针 (非价格序列)
virtual InitIndicators
初始化指标和时间序列
访问保护数据
获取对象初始化的当前阶段
|
设置趋势类型
|
获取时间序列使用的位掩码
|
设置 "每笔报价" 标志
|
按照索引获取开盘价时间序列的元素
按照索引获取最高价时间序列的元素
按照索引获取最低价时间序列的元素
按照索引获取收盘价时间序列的元素
按照索引获取点差时间序列的元素
按照索引获取时间轴时间序列的元素
按照索引获取报价交易量时间序列的元素
按照索引获取实际交易量时间序列的元素
保护方法:
时间序列初始化
开盘价时间序列的初始化方法
最高价时间序列的初始化方法
最低价时间序列的初始化方法
收盘价时间序列的初始化方法
点差时间序列的初始化方法
时间轴时间序列的初始化方法
报价交易量时间序列的初始化方法
实际交易量时间序列的初始化方法
服务方法
virtual PriceLevelUnit
获取价格单位
virtual StartIndex
获取起始分析的柱线索引。
virtual CompareMagic
智能交易 ID 与指定值比较