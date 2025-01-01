文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertBase 

CExpertBase

CExpertBase 类是 CExpert 类和所有交易策略类的基准类。

描述

CExpertBase 提供的数据和方法, 是所有智能交易对象共有的。

声明

   class CExpertBase : public CObject

标称库文件

   #include <Expert\ExpertBase.mqh>

继承体系

  CObject

      CExpertBase

直接分支

CExpert, CExpertMoney, CExpertSignal, CExpertTrailing

类方法

公有方法:

初始化

 

virtual Init

类实例初始化方法

virtual ValidationSettings

验证设置

参数

 

Symbol

设置品名

Period

设置时间帧

Magic

设置智能交易 ID

指标和时间序列

 

virtual SetPriceSeries

设置外部时间序列指针 (价格序列)

virtual SetOtherSeries

设置外部时间序列指针 (非价格序列)

virtual InitIndicators

初始化指标和时间序列

访问保护数据

 

InitPhase

获取对象初始化的当前阶段

TrendType

设置趋势类型

UsedSeries

获取时间序列使用的位掩码

EveryTick

设置 "每笔报价" 标志

访问时间序列

 

Open

按照索引获取开盘价时间序列的元素

High

按照索引获取最高价时间序列的元素

Low

按照索引获取最低价时间序列的元素

Close

按照索引获取收盘价时间序列的元素

Spread

按照索引获取点差时间序列的元素

Time

按照索引获取时间轴时间序列的元素

TickVolume

按照索引获取报价交易量时间序列的元素

RealVolume

按照索引获取实际交易量时间序列的元素

保护方法:

时间序列初始化

 

InitOpen

开盘价时间序列的初始化方法

InitHigh

最高价时间序列的初始化方法

InitLow

最低价时间序列的初始化方法

InitClose

收盘价时间序列的初始化方法

InitSpread

点差时间序列的初始化方法

InitTime

时间轴时间序列的初始化方法

InitTickVolume

报价交易量时间序列的初始化方法

InitRealVolume

实际交易量时间序列的初始化方法

服务方法

 

virtual PriceLevelUnit

获取价格单位

virtual StartIndex

获取起始分析的柱线索引。

virtual CompareMagic

智能交易 ID 与指定值比较

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare