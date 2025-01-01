//+------------------------------------------------------------------+

//| 删除多头挂单 |

//| 输入: 无。 |

//| 输出: true-如果交易操作成功, 否则 false。 |

//| 备注: 无。 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::DeleteOrderLong()

{

return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));

}