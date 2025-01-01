文档部分
类 CObject 是构造 MQL5 标准库的基准类。

描述

CObject 类将其所有子类作为链表的一部分。同时标定一些虚函数, 以便将来在子类里实现。

声明

   class CObject

标称库文件

   #include <Object.mqh>

继承体系

  CObject

直接分支

CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule

类方法

属性

 

Prev

获取之前项目的值。

Prev

设置之前项目的值。

Next

获取后续元素的值

Next

设置后续元素的值

比较方法

 

virtual Compare

返回与其它对象比较的结果

输入/输出

 

virtual Save

保存对象至文件

virtual Load

从文件里读取对象

virtual Type

返回对象类型

 