基本类 CObject
类 CObject 是构造 MQL5 标准库的基准类。
描述
CObject 类将其所有子类作为链表的一部分。同时标定一些虚函数, 以便将来在子类里实现。
声明
|
class CObject
标称库文件
|
#include <Object.mqh>
|
继承体系
CObject
直接分支
CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule
类方法
|
属性
|
|
获取之前项目的值。
|
设置之前项目的值。
|
获取后续元素的值
|
设置后续元素的值
|
比较方法
|
|
virtual Compare
|
返回与其它对象比较的结果
|
输入/输出
|
|
virtual Save
|
保存对象至文件
|
virtual Load
|
从文件里读取对象
|
virtual Type
|
返回对象类型