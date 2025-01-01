- Create
CWnd
CWnd è una classe base per tutti i controlli inclusi nella libreria standard MQL5.
Descrizione
La classe CWnd è l'implementazione della classe di controllo di base.
Dichiarazione
|
class CWnd : public CObject
Titolo
|
#include <Controls\Wnd.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CWnd
Discendenti diretti
CDragWnd, CWndContainer, CWndObj
Metodi della Classe
|
Creare e distruggere
|
|
Crea il controllo
|
Distrugge controllo
|
Event handlers chart
|
|
Event Handler di tutti gli eventi del chart
|
Event handler per l'evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Name
|
|
Ottiene il nome del controllo
|
Accesso al contenitore
|
|
Ottiene il numero di controlli nel contenitore
|
Ottiene il controllo in base all'indice
|
Ottiene il controllo per ID
|
Geometry
|
|
Ottiene il puntatore all'oggetto classe CRect
|
Ottiene/Imposta la coordinata X dell'angolo superiore sinistro
|
Ottiene/Imposta la coordinata Y dell'angolo superiore sinistro
|
Ottiene/Imposta la coordinata X dell'angolo inferiore destro
|
Ottiene/Imposta la coordinata Y dell'angolo inferiore destro
|
Ottiene/Imposta la larghezza
|
Ottiene/Imposta l'altezza
|
Imposta nuove coordinate del controllo
|
Esegue il relativo spostamento delle coordinate di controllo
|
Imposta nuova larghezza/altezza del controllo
|
Controlla se il punto/controllo è all'interno della zona di controllo
|
Align
|
|
Imposta le proprietà di allineamento del controllo
|
Esegue l'allineamento del controllo
|
Identification
|
|
Ottiene/Imposta l'ID di controllo
|
State
|
|
Ottiene un valore che indica se il controllo è abilitato
|
Imposta un valore che indica se il controllo è abilitato
|
Disabilita il controllo
|
Controlla la flag di visibilità
|
Imposta la flag di visibilità
|
Mostra il controllo
|
Nasconde il controllo
|
Controlla l'attività di controllo
|
Attiva il controllo
|
Disattiva il controllo
|
State flags
|
|
Ottiene/Imposta le flags dello stato del controllo
|
Imposta le flags dello stato del controllo
|
Ripristina le flags dello stato del controllo
|
Properties flags
|
|
Ottiene/imposta le flags delle proprietà del controllo
|
Imposta le flags delle proprietà del controllo
|
Ripristina le flags delle proprietà del controllo
|
Operazioni del mouse
|
|
Ottiene/Salva la coordinata X del mouse
|
Ottiene/Salva la coordinata Y del mouse
|
Ottiene/Salva lo stato dei pulsanti del mouse
|
Elimina il focus del mouse
|
Event handler interni
|
|
Event handler "Crea"
|
Event handler "Distrugge"
|
Event handler "Sposta"
|
Event handler "Ridimensiona"
|
Event handler "Abilita"
|
Event handler "Disabilita"
|
Event handler "Mostra"
|
Event handler "Nascondi"
|
Event handler "Attiva"
|
Event handler "Disattiva"
|
Event handler "Click"
|
Event handler "Cambia"
|
Event handlers del mouse
|
|
Event handler "Mouse giù"
|
Event handler "Mouse sù"
|
Event handlers trascinamento
|
|
Event handler "DragStart"
|
Event handler "DragProcess"
|
Event handler "DragEnd"
|
Drag object
|
|
Crea oggetto trascinamento
|
Distrugge oggetto trascinamento