CWnd

CWnd è una classe base per tutti i controlli inclusi nella libreria standard MQL5.

Descrizione

La classe CWnd è l'implementazione della classe di controllo di base.

Dichiarazione

   class CWnd : public CObject

Titolo

   #include <Controls\Wnd.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CWnd

Discendenti diretti

CDragWnd, CWndContainer, CWndObj

Metodi della Classe

Creare e distruggere

 

Create

Crea il controllo

Destroy

Distrugge controllo

Event handlers chart

 

OnEvent

Event Handler di tutti gli eventi del chart

OnMouseEvent

Event handler per l'evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Name

 

Name

Ottiene il nome del controllo

Accesso al contenitore

 

ControlsTotal

Ottiene il numero di controlli nel contenitore

Control

Ottiene il controllo in base all'indice

ControlFind

Ottiene il controllo per ID

Geometry

 

Rect

Ottiene il puntatore all'oggetto classe CRect

Left

Ottiene/Imposta la coordinata X dell'angolo superiore sinistro

Top

Ottiene/Imposta la coordinata Y dell'angolo superiore sinistro

Right

Ottiene/Imposta la coordinata X dell'angolo inferiore destro

Bottom

Ottiene/Imposta la coordinata Y dell'angolo inferiore destro

Larghezza

Ottiene/Imposta la larghezza

Altezza

Ottiene/Imposta l'altezza

Move

Imposta nuove coordinate del controllo

Shift

Esegue il relativo spostamento delle coordinate di controllo

Ridimensiona

Imposta nuova larghezza/altezza del controllo

Contains

Controlla se il punto/controllo è all'interno della zona di controllo

Align

 

Alignment

Imposta le proprietà di allineamento del controllo

Align

Esegue l'allineamento del controllo

Identification

 

Id

Ottiene/Imposta l'ID di controllo

State

 

IsEnabled

Ottiene un valore che indica se il controllo è abilitato

Enable

Imposta un valore che indica se il controllo è abilitato

Disable

Disabilita il controllo

IsVisible

Controlla la flag di visibilità

Visible

Imposta la flag di visibilità

Show

Mostra il controllo

Hide

Nasconde il controllo

IsActive

Controlla l'attività di controllo

Activate

Attiva il controllo

Deactivate

Disattiva il controllo

State flags

 

StateFlags

Ottiene/Imposta le flags dello stato del controllo

StateFlagsSet

Imposta le flags dello stato del controllo

StateFlagsReset

Ripristina le flags dello stato del controllo

Properties flags

 

PropFlags

Ottiene/imposta le flags delle proprietà del controllo

PropFlagsSet

Imposta le flags delle proprietà del controllo

PropFlagsReset

Ripristina le flags delle proprietà del controllo

Operazioni del mouse

 

MouseX

Ottiene/Salva la coordinata X del mouse

MouseY

Ottiene/Salva la coordinata Y del mouse

MouseFlags

Ottiene/Salva lo stato dei pulsanti del mouse

MouseFocusKill

Elimina il focus del mouse

Event handler interni

 

OnCreate

Event handler "Crea"

OnDestroy

Event handler "Distrugge"

OnMove

Event handler "Sposta"

OnResize

Event handler "Ridimensiona"

OnEnable

Event handler "Abilita"

OnDisable

Event handler "Disabilita"

OnShow

Event handler "Mostra"

OnHide

Event handler "Nascondi"

OnActivate

Event handler "Attiva"

OnDeactivate

Event handler "Disattiva"

OnClick

Event handler "Click"

OnChange

Event handler "Cambia"

Event handlers del mouse

 

OnMouseDown

Event handler "Mouse giù"

OnMouseUp

Event handler "Mouse sù"

Event handlers trascinamento

 

OnDragStart

Event handler "DragStart"

OnDragProcess

Event handler "DragProcess"

OnDragEnd

Event handler "DragEnd"

Drag object

 

DragObjectCreate

Crea oggetto trascinamento

DragObjectDestroy

Distrugge oggetto trascinamento

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 