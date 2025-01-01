ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWnd 

CWnd

CWnd は MQL5 標準ライブラリに含まれている全てのコントロールの基本クラスです。

説明

CWnd クラスは基本コントロールクラスの実装です。

宣言

  class CWnd : public CObject

タイトル

  #include <Controls\Wnd.mqh>

継承階層

  CObject

      CWnd

直接子孫

CDragWnd, CWndContainer, CWndObj

クラスメソッド

作成と破壊

 

Create

コントロールの作成

Destroy

コントロールの破壊

チャートイベントハンドラ

 

OnEvent

全てのチャートイベントのハンドラ

OnMouseEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE イベントのハンドラ

名称

 

Name

コントロールの名称を取得します。

コンテナへのアクセス

 

ControlsTotal

コンテナのコントロール数を取得します。

Control

コントロールをインデックスで取得します。

ControlFind

コントロールを識別子で取得します。

ジオメトリ

 

Rect

CRect クラスオブジェクトへのポインタを取得します。

Left

左上の隅の X 座標を取得/設定します。

Top

左上の隅の Y 座標を取得/設定します。

Right

右下の隅の X 座標を取得/設定します。

Bottom

右下の隅の Y 座標を取得/設定します。

Width

幅を取得/設定します。

Height

高さを取得/設定します。

Move

コントロールの新しい座標を設定します。

Shift

コントロール座標の相対的なシフトを行います。

Resize

コントロールの新しい幅/高さを設定します。

Contains

点/コントロールがコントロール領域の内側に位置するかどうかをチェックします。

Align

 

Alignment

コントロールのアラインメントプロパティを設定します。

Align

コントロールのアラインメントを行います。

識別

 

Id

コントロールの識別子を取得/設定します。

State

 

IsEnabled

コントロールが有効かどうかを示す値を取得します。

Enable

コントロールが有効かどうかを示す値を設定します。

Disable

コントロールを無効にします。

IsVisible

可視性フラグをチェックします。

Visible

可視性フラグを設定します。

Show

コントロールを表示します。

Hide

コントロールを非表示にします。

IsActive

コントロールのアクティビティをチェックします。

Activate

コントロールをアクティブにします。

Deactivate

コントロールを無効にします。

状態フラグ

 

StateFlags

コントロールの状態フラグを取得/設定します。

StateFlagsSet

コントロールの状態フラグを設定します。

StateFlagsReset

コントロールの状態フラグをリセットします。

Properties flags

 

PropFlags

コントロールのプロパティフラグを取得/設定します。

PropFlagsSet

コントロールのプロパティフラグを設定します。

PropFlagsReset

コントロールのプロパティフラグをリセットします。

マウス操作

 

MouseX

マウスの X 座標を取得/保存します。

MouseY

マウスの Y 座標を取得/保存します。

MouseFlags

マウスボタンの状態を取得/保存します。

MouseFocusKill

マウスのフォーカスをなくします。

内部イベントハンドラ

 

OnCreate

「Create」イベントハンドラ

OnDestroy

「Destroy」イベントハンドラ

OnMove

「Move」イベントハンドラ

OnResize

「Resize」イベントハンドラ

OnEnable

「Enable」イベントハンドラ

OnDisable

「Disable」イベントハンドラ

OnShow

「Show」イベントハンドラ

OnHide

「Hide」イベントハンドラ

OnActivate

「Activate」イベントハンドラ

OnDeactivate

「Deactivate」イベントハンドラ

OnClick

「Click」イベントハンドラ

OnChange

「Change」イベントハンドラ

マウスイベントハンドラ

 

OnMouseDown

「MouseDown」イベントハンドラ

OnMouseUp

「MouseUp」イベントハンドラ

ドラッグイベントハンドラ

 

OnDragStart

「DragStart」イベントハンドラ

OnDragProcess

「DragProcess」 イベントハンドラ

OnDragEnd

「DragEnd」イベントハンドラ

ドラッグオブジェクト

 

DragObjectCreate

ドラッグオブジェクトを作成します。

DragObjectDestroy

ドラッグオブジェクトを破壊します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 