CWnd
CWnd は MQL5 標準ライブラリに含まれている全てのコントロールの基本クラスです。
説明
CWnd クラスは基本コントロールクラスの実装です。
宣言
|
class CWnd : public CObject
タイトル
|
#include <Controls\Wnd.mqh>
|
継承階層
CWnd
直接子孫
CDragWnd, CWndContainer, CWndObj
クラスメソッド
|
作成と破壊
|
|
コントロールの作成
|
コントロールの破壊
|
チャートイベントハンドラ
|
|
全てのチャートイベントのハンドラ
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE イベントのハンドラ
|
名称
|
|
コントロールの名称を取得します。
|
コンテナへのアクセス
|
|
コンテナのコントロール数を取得します。
|
コントロールをインデックスで取得します。
|
コントロールを識別子で取得します。
|
ジオメトリ
|
|
CRect クラスオブジェクトへのポインタを取得します。
|
左上の隅の X 座標を取得/設定します。
|
左上の隅の Y 座標を取得/設定します。
|
右下の隅の X 座標を取得/設定します。
|
右下の隅の Y 座標を取得/設定します。
|
幅を取得/設定します。
|
高さを取得/設定します。
|
コントロールの新しい座標を設定します。
|
コントロール座標の相対的なシフトを行います。
|
コントロールの新しい幅/高さを設定します。
|
点/コントロールがコントロール領域の内側に位置するかどうかをチェックします。
|
Align
|
|
コントロールのアラインメントプロパティを設定します。
|
コントロールのアラインメントを行います。
|
識別
|
|
コントロールの識別子を取得/設定します。
|
State
|
|
コントロールが有効かどうかを示す値を取得します。
|
コントロールが有効かどうかを示す値を設定します。
|
コントロールを無効にします。
|
可視性フラグをチェックします。
|
可視性フラグを設定します。
|
コントロールを表示します。
|
コントロールを非表示にします。
|
コントロールのアクティビティをチェックします。
|
コントロールをアクティブにします。
|
コントロールを無効にします。
|
状態フラグ
|
|
コントロールの状態フラグを取得/設定します。
|
コントロールの状態フラグを設定します。
|
コントロールの状態フラグをリセットします。
|
Properties flags
|
|
コントロールのプロパティフラグを取得/設定します。
|
コントロールのプロパティフラグを設定します。
|
コントロールのプロパティフラグをリセットします。
|
マウス操作
|
|
マウスの X 座標を取得/保存します。
|
マウスの Y 座標を取得/保存します。
|
マウスボタンの状態を取得/保存します。
|
マウスのフォーカスをなくします。
|
内部イベントハンドラ
|
|
「Create」イベントハンドラ
|
「Destroy」イベントハンドラ
|
「Move」イベントハンドラ
|
「Resize」イベントハンドラ
|
「Enable」イベントハンドラ
|
「Disable」イベントハンドラ
|
「Show」イベントハンドラ
|
「Hide」イベントハンドラ
|
「Activate」イベントハンドラ
|
「Deactivate」イベントハンドラ
|
「Click」イベントハンドラ
|
「Change」イベントハンドラ
|
マウスイベントハンドラ
|
|
「MouseDown」イベントハンドラ
|
「MouseUp」イベントハンドラ
|
ドラッグイベントハンドラ
|
|
「DragStart」イベントハンドラ
|
「DragProcess」 イベントハンドラ
|
「DragEnd」イベントハンドラ
|
ドラッグオブジェクト
|
|
ドラッグオブジェクトを作成します。
|
ドラッグオブジェクトを破壊します。