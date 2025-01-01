Create コントロールの作成

Destroy コントロールの破壊

チャートイベントハンドラ

OnEvent 全てのチャートイベントのハンドラ

名称

コンテナへのアクセス

ジオメトリ

Rect CRect クラスオブジェクトへのポインタを取得します。

Left 左上の隅の X 座標を取得/設定します。

Top 左上の隅の Y 座標を取得/設定します。

Right 右下の隅の X 座標を取得/設定します。

Bottom 右下の隅の Y 座標を取得/設定します。

Align

識別

State

状態フラグ

Properties flags

マウス操作

MouseX マウスの X 座標を取得/保存します。

MouseY マウスの Y 座標を取得/保存します。

内部イベントハンドラ

マウスイベントハンドラ

ドラッグイベントハンドラ

OnDragProcess 「DragProcess」 イベントハンドラ