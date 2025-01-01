DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndOnActivate 

OnActivate

Kontrolün "Activate" (aktifleşme) olayı için sanal olay işleyicisi.

virtual bool  OnActivate()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Temel sınıf yöntemi hiçbir şey yapmaz ve her zaman 'true' dönüşü yapar.