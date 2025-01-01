DokümantasyonBölümler
OnDragEnd

Kontrolün "DragEnd" (sürükleme sonu) olayı için sanal olay işleyici.

virtual bool  OnDragEnd()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

"DragEnd" olayı sürükleme işlemi bittiğinde oluşur.