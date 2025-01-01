CWnd

CWnd es una clase base de todos los controles, incluida en la Librería Estándar MQL5.

Descripción

La clase CWnd es la implementación de la clase base de control.

Declaración

class CWnd : public CObject

Título

#include <Controls\Wnd.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CWnd Descendientes directos CDragWnd, CWndContainer, CWndObj

Métodos de la clase

Crear y destruir Create Crea el control Destroy Destruye el control Manejadores de eventos gráficos OnEvent Manejador de todos los eventos gráficos OnMouseEvent Manejador del evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Nombre Name Obtiene el nombre del control Acceso al contenedor ControlsTotal Obtiene el número de controles del contenedor Control Obtiene el control por medio del índice ControlFind Obtiene el control por medio del ID Geometría Rect Obtiene el puntero al objeto de la clase CRect Left Obtiene/Establece la coordenada X de la esquina superior izquierda Top Obtiene/Establece la coordenada Y de la esquina superior izquierda Right Obtiene/Establece la coordenada X de la esquina inferior derecha Bottom Obtiene/Establece la coordenada Y de la esquina inferior derecha Width Obtiene/Establece la anchura Height Obtiene/Establece la altura Move Establece las nuevas coordenadas del control Shift Realiza el desplazamiento relativo de las coordenadas del control Resize Establece la nueva anchura/altura del control Contains Comprueba si el punto/control está dentro del área de control Alineación Alignment Establece las propiedades de alineación del control Align Realiza la alineación del control Identificación Id Obtiene/Establece el ID del control Estado IsEnabled Obtiene un valor que indica si el control está habilitado Enable Establece un valor que indica que el control está habilitado Disable Inhabilita el control IsVisible Comprueba la bandera de visibilidad Visible Establece la bandera de visibilidad Show Muestra el control Hide Esconde el control IsActive Comprueba la actividad del control Activate Activa el control Deactivate Desactiva el control Banderas de estado StateFlags Obtiene/Establece las banderas de estado del control StateFlagsSet Establece las banderas de estado del control StateFlagsReset Reinicia las banderas de estado del control Banderas de propiedades PropFlags Obtiene/Establece las banderas de propiedades del control PropFlagsSet Establece las banderas de propiedades del control PropFlagsReset Reinicia las banderas de propiedades del control Operaciones de ratón MouseX Obtiene/Establece la coordenada X del ratón MouseY Obtiene/Establece la coordenada Y del ratón MouseFlags Obtiene/Establece el estado de los botones del ratón MouseFocusKill Finaliza el foco del ratón Manejadores de evento internos OnCreate Manejador de evento "Crear" OnDestroy Manejador del evento "Destruir" OnMove Manejador de evento "Mover" OnResize Manejador de evento "Cambiar tamaño" OnEnable Manejador del evento "Activar" OnDisable Manejador del evento "Desactivar" OnShow Manejador de evento "Mostrar" OnHide Manejador de evento "Esconder" OnActivate Manejador de evento "Activar" OnDeactivate Manejador de evento "Desactivar" OnClick Manejador de evento "Clicar" OnChange Manejador del evento "Cambiar" Manejadores de eventos de ratón OnMouseDown Manejador de evento "Ratón abajo" OnMouseUp Manejador de eveno "Ratón arriba" Manejadores de eventos de arrastre OnDragStart Manejador del evento "Inicio de arrastre" OnDragProcess Manejador del evento "Proceso de arrastre" OnDragEnd Manejador del evento "Finalizar arrastre" Objeto arrastrar DragObjectCreate Crea el objeto de arrastre DragObjectDestroy Destruye el objeto de arrastre