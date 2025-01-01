- Create
- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- Name
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Rect
- Left
- Top
- Right
- Bottom
- Width
- Height
- Move
- Shift
- Resize
- Contains
- Alignment
- Align
- Id
- IsEnabled
- Enable
- Disable
- IsVisible
- Visible
- Show
- Hide
- IsActive
- Activate
- Deactivate
- StateFlags
- StateFlagsSet
- StateFlagsReset
- PropFlags
- PropFlagsSet
- PropFlagsReset
- MouseX
- MouseY
- MouseFlags
- MouseFocusKill
- OnCreate
- OnDestroy
- OnMove
- OnResize
- OnEnable
- OnDisable
- OnShow
- OnHide
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnClick
- OnChange
- OnMouseDown
- OnMouseUp
- OnDragStart
- OnDragProcess
- OnDragEnd
- DragObjectCreate
- DragObjectDestroy
CWnd
CWnd es una clase base de todos los controles, incluida en la Librería Estándar MQL5.
Descripción
La clase CWnd es la implementación de la clase base de control.
Declaración
|
class CWnd : public CObject
Título
|
#include <Controls\Wnd.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CWnd
Descendientes directos
CDragWnd, CWndContainer, CWndObj
Métodos de la clase
|
Crear y destruir
|
|
Crea el control
|
Destruye el control
|
Manejadores de eventos gráficos
|
|
Manejador de todos los eventos gráficos
|
Manejador del evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Nombre
|
|
Obtiene el nombre del control
|
Acceso al contenedor
|
|
Obtiene el número de controles del contenedor
|
Obtiene el control por medio del índice
|
Obtiene el control por medio del ID
|
Geometría
|
|
Obtiene el puntero al objeto de la clase CRect
|
Obtiene/Establece la coordenada X de la esquina superior izquierda
|
Obtiene/Establece la coordenada Y de la esquina superior izquierda
|
Obtiene/Establece la coordenada X de la esquina inferior derecha
|
Obtiene/Establece la coordenada Y de la esquina inferior derecha
|
Obtiene/Establece la anchura
|
Obtiene/Establece la altura
|
Establece las nuevas coordenadas del control
|
Realiza el desplazamiento relativo de las coordenadas del control
|
Establece la nueva anchura/altura del control
|
Comprueba si el punto/control está dentro del área de control
|
Alineación
|
|
Establece las propiedades de alineación del control
|
Realiza la alineación del control
|
Identificación
|
|
Obtiene/Establece el ID del control
|
Estado
|
|
Obtiene un valor que indica si el control está habilitado
|
Establece un valor que indica que el control está habilitado
|
Inhabilita el control
|
Comprueba la bandera de visibilidad
|
Establece la bandera de visibilidad
|
Muestra el control
|
Esconde el control
|
Comprueba la actividad del control
|
Activa el control
|
Desactiva el control
|
Banderas de estado
|
|
Obtiene/Establece las banderas de estado del control
|
Establece las banderas de estado del control
|
Reinicia las banderas de estado del control
|
Banderas de propiedades
|
|
Obtiene/Establece las banderas de propiedades del control
|
Establece las banderas de propiedades del control
|
Reinicia las banderas de propiedades del control
|
Operaciones de ratón
|
|
Obtiene/Establece la coordenada X del ratón
|
Obtiene/Establece la coordenada Y del ratón
|
Obtiene/Establece el estado de los botones del ratón
|
Finaliza el foco del ratón
|
Manejadores de evento internos
|
|
Manejador de evento "Crear"
|
Manejador del evento "Destruir"
|
Manejador de evento "Mover"
|
Manejador de evento "Cambiar tamaño"
|
Manejador del evento "Activar"
|
Manejador del evento "Desactivar"
|
Manejador de evento "Mostrar"
|
Manejador de evento "Esconder"
|
Manejador de evento "Activar"
|
Manejador de evento "Desactivar"
|
Manejador de evento "Clicar"
|
Manejador del evento "Cambiar"
|
Manejadores de eventos de ratón
|
|
Manejador de evento "Ratón abajo"
|
Manejador de eveno "Ratón arriba"
|
Manejadores de eventos de arrastre
|
|
Manejador del evento "Inicio de arrastre"
|
Manejador del evento "Proceso de arrastre"
|
Manejador del evento "Finalizar arrastre"
|
Objeto arrastrar
|
|
Crea el objeto de arrastre
|
Destruye el objeto de arrastre