CWnd

CWnd es una clase base de todos los controles, incluida en la Librería Estándar MQL5.

Descripción

La clase CWnd es la implementación de la clase base de control.

Declaración

   class CWnd : public CObject

Título

   #include <Controls\Wnd.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CWnd

Descendientes directos

CDragWnd, CWndContainer, CWndObj

Métodos de la clase

Crear y destruir

 

Create

Crea el control

Destroy

Destruye el control

Manejadores de eventos gráficos

 

OnEvent

Manejador de todos los eventos gráficos

OnMouseEvent

Manejador del evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Nombre

 

Name

Obtiene el nombre del control

Acceso al contenedor

 

ControlsTotal

Obtiene el número de controles del contenedor

Control

Obtiene el control por medio del índice

ControlFind

Obtiene el control por medio del ID

Geometría

 

Rect

Obtiene el puntero al objeto de la clase CRect

Left

Obtiene/Establece la coordenada X de la esquina superior izquierda

Top

Obtiene/Establece la coordenada Y de la esquina superior izquierda

Right

Obtiene/Establece la coordenada X de la esquina inferior derecha

Bottom

Obtiene/Establece la coordenada Y de la esquina inferior derecha

Width

Obtiene/Establece la anchura

Height

Obtiene/Establece la altura

Move

Establece las nuevas coordenadas del control

Shift

Realiza el desplazamiento relativo de las coordenadas del control

Resize

Establece la nueva anchura/altura del control

Contains

Comprueba si el punto/control está dentro del área de control

Alineación

 

Alignment

Establece las propiedades de alineación del control

Align

Realiza la alineación del control

Identificación

 

Id

Obtiene/Establece el ID del control

Estado

 

IsEnabled

Obtiene un valor que indica si el control está habilitado

Enable

Establece un valor que indica que el control está habilitado

Disable

Inhabilita el control

IsVisible

Comprueba la bandera de visibilidad

Visible

Establece la bandera de visibilidad

Show

Muestra el control

Hide

Esconde el control

IsActive

Comprueba la actividad del control

Activate

Activa el control

Deactivate

Desactiva el control

Banderas de estado

 

StateFlags

Obtiene/Establece las banderas de estado del control

StateFlagsSet

Establece las banderas de estado del control

StateFlagsReset

Reinicia las banderas de estado del control

Banderas de propiedades

 

PropFlags

Obtiene/Establece las banderas de propiedades del control

PropFlagsSet

Establece las banderas de propiedades del control

PropFlagsReset

Reinicia las banderas de propiedades del control

Operaciones de ratón

 

MouseX

Obtiene/Establece la coordenada X del ratón

MouseY

Obtiene/Establece la coordenada Y del ratón

MouseFlags

Obtiene/Establece el estado de los botones del ratón

MouseFocusKill

Finaliza el foco del ratón

Manejadores de evento internos

 

OnCreate

Manejador de evento "Crear"

OnDestroy

Manejador del evento "Destruir"

OnMove

Manejador de evento "Mover"

OnResize

Manejador de evento "Cambiar tamaño"

OnEnable

Manejador del evento "Activar"

OnDisable

Manejador del evento "Desactivar"

OnShow

Manejador de evento "Mostrar"

OnHide

Manejador de evento "Esconder"

OnActivate

Manejador de evento "Activar"

OnDeactivate

Manejador de evento "Desactivar"

OnClick

Manejador de evento "Clicar"

OnChange

Manejador del evento "Cambiar"

Manejadores de eventos de ratón

 

OnMouseDown

Manejador de evento "Ratón abajo"

OnMouseUp

Manejador de eveno "Ratón arriba"

Manejadores de eventos de arrastre

 

OnDragStart

Manejador del evento "Inicio de arrastre"

OnDragProcess

Manejador del evento "Proceso de arrastre"

OnDragEnd

Manejador del evento "Finalizar arrastre"

Objeto arrastrar

 

DragObjectCreate

Crea el objeto de arrastre

DragObjectDestroy

Destruye el objeto de arrastre

Métodos heredados de la clase CObject

