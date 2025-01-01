DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndOnDisable 

OnDisable

Kontrolün "Disable" (devre-dışı bırakma) olayı için sanal olay işleyici.

virtual bool  OnDisable()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Temel sınıf yöntemi hiçbir şey yapmaz ve her zaman 'true' dönüşü yapar.