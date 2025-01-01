CWnd

CWnd é uma classe base para todos os controles, incluído na biblioteca padrão MQL5.

Descrição

CWnd classe é a implementação da classe de controle base.

Declaração

class CWnd : public CObject

Título

#include <Controls\Wnd.mqh>

Hierarquia de herança CObject CWnd Descendentes diretos CDragWnd, CWndContainer, CWndObj

Métodos de classe

Criar e destruir Create Criar controle Destroy Destruir controle Manipuladores de eventos do gráfico OnEvent Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico OnMouseEvent Manipulador de eventos para o evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Name Name Obtém nome do controle O acesso ao recipiente ControlsTotal Obtém o número de controles no recipiente Control Obtém o controle pelo índice ControlFind Obtém o controle pelo ID Geometria Rect Obtém o ponteiro para o objeto da classe CRect Left Obtém/Define a coordenada X do canto superior esquerdo Top Obtém/Define a coordenada Y do canto superior esquerdo Right Obtém/Define a coordenada X do canto inferior direito Bottom Obtém/Define a coordenada Y do canto inferior direito Width Obtém/Define a largura Height Obtém/Define a altura Move Define novas coordenadas do controle Shift Executa o deslocamento relativo das coordenadas de controle Resize Define nova largura/altura do controle Contains Verifica se o ponto/controle está dentro da zona de controle Align Alignment Define as propriedades de alinhamento do controle Align Executa o controle de alinhamento Identificação Id Obtém/Define a ID de controle State IsEnabled Obtém um valor indicando se o controle está habilitado Enable Define um valor indicando se o controle está habilitado Desabilitar Desabilita o controle IsVisible Verifica flag de visibilidade Visible Define flag de visibilidade Show Mostra o controle Hide Oculta o controle IsActive Verifica a atividade de controle Activate Ativa o controle Deactivate Desativa o controle Flags de Estado StateFlags Obtém/Define flags de estado de controle StateFlagsSet Define flags do estado de controle StateFlagsReset Redefine flags do estado de controle Flags das propriedades PropFlags Obtém/Define os flags das propriedades de controle PropFlagsSet Define os flags das propriedades de controle PropFlagsReset Redefine os flags das propriedades de controle Operações de mouse MouseX Obtém/Salva coordenada X do mouse MouseY Obtém/Salva a coordenada Y do mouse MouseFlags Obtém/Salva o estado dos botões do mouse MouseFocusKill Limpa o foco do mouse Manipuladores de eventos internos OnCreate Manipulador de evento "Create" OnDestroy Manipulador de evento "Destroy" OnMove Manipulador de evento "Move" OnResize Manipulador de evento "Resize" OnEnable Manipulador de evento "Enable" OnDisable Manipulador de evento "Disable" OnShow Manipulador de evento "Show" OnHide Manipulador de evento "Hide" OnActivate Manipulador de evento "Activate" OnDeactivate Manipulador de evento "Deactivate" OnClick Manipulador de eventos "Clique" OnChange Manipulador de eventos "Change" Manipuladores de eventos do mouse OnMouseDown Manipulador de eventos "MouseDown" OnMouseUp Manipulador de eventos "MouseUp" Manipulador de eventos para arrastar OnDragStart Manipulador de eventos "DragStart" OnDragProcess Manipulador de eventos "DragProcess" OnDragEnd Manipulador de eventos "Dragend" Arrastar o objeto DragObjectCreate Cria objeto de arrastar DragObjectDestroy Destrói objeto de arrastar