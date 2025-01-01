DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWnd 

CWnd

CWnd é uma classe base para todos os controles, incluído na biblioteca padrão MQL5.

Descrição

CWnd classe é a implementação da classe de controle base.

Declaração

   class CWnd : public CObject

Título

   #include <Controls\Wnd.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CWnd

Descendentes diretos

CDragWnd, CWndContainer, CWndObj

Métodos de classe

Criar e destruir

 

Create

Criar controle

Destroy

Destruir controle

Manipuladores de eventos do gráfico

 

OnEvent

Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico

OnMouseEvent

Manipulador de eventos para o evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Name

 

Name

Obtém nome do controle

O acesso ao recipiente

 

ControlsTotal

Obtém o número de controles no recipiente

Control

Obtém o controle pelo índice

ControlFind

Obtém o controle pelo ID

Geometria

 

Rect

Obtém o ponteiro para o objeto da classe CRect

Left

Obtém/Define a coordenada X do canto superior esquerdo

Top

Obtém/Define a coordenada Y do canto superior esquerdo

Right

Obtém/Define a coordenada X do canto inferior direito

Bottom

Obtém/Define a coordenada Y do canto inferior direito

Width

Obtém/Define a largura

Height

Obtém/Define a altura

Move

Define novas coordenadas do controle

Shift

Executa o deslocamento relativo das coordenadas de controle

Resize

Define nova largura/altura do controle

Contains

Verifica se o ponto/controle está dentro da zona de controle

Align

 

Alignment

Define as propriedades de alinhamento do controle

Align

Executa o controle de alinhamento

Identificação

 

Id

Obtém/Define a ID de controle

State

 

IsEnabled

Obtém um valor indicando se o controle está habilitado

Enable

Define um valor indicando se o controle está habilitado

Desabilitar

Desabilita o controle

IsVisible

Verifica flag de visibilidade

Visible

Define flag de visibilidade

Show

Mostra o controle

Hide

Oculta o controle

IsActive

Verifica a atividade de controle

Activate

Ativa o controle

Deactivate

Desativa o controle

Flags de Estado

 

StateFlags

Obtém/Define flags de estado de controle

StateFlagsSet

Define flags do estado de controle

StateFlagsReset

Redefine flags do estado de controle

Flags das propriedades

 

PropFlags

Obtém/Define os flags das propriedades de controle

PropFlagsSet

Define os flags das propriedades de controle

PropFlagsReset

Redefine os flags das propriedades de controle

Operações de mouse

 

MouseX

Obtém/Salva coordenada X do mouse

MouseY

Obtém/Salva a coordenada Y do mouse

MouseFlags

Obtém/Salva o estado dos botões do mouse

MouseFocusKill

Limpa o foco do mouse

Manipuladores de eventos internos

 

OnCreate

Manipulador de evento "Create"

OnDestroy

Manipulador de evento "Destroy"

OnMove

Manipulador de evento "Move"

OnResize

Manipulador de evento "Resize"

OnEnable

Manipulador de evento "Enable"

OnDisable

Manipulador de evento "Disable"

OnShow

Manipulador de evento "Show"

OnHide

Manipulador de evento "Hide"

OnActivate

Manipulador de evento "Activate"

OnDeactivate

Manipulador de evento "Deactivate"

OnClick

Manipulador de eventos "Clique"

OnChange

Manipulador de eventos "Change"

Manipuladores de eventos do mouse

 

OnMouseDown

Manipulador de eventos "MouseDown"

OnMouseUp

Manipulador de eventos "MouseUp"

Manipulador de eventos para arrastar

 

OnDragStart

Manipulador de eventos "DragStart"

OnDragProcess

Manipulador de eventos "DragProcess"

OnDragEnd

Manipulador de eventos "Dragend"

Arrastar o objeto

 

DragObjectCreate

Cria objeto de arrastar

DragObjectDestroy

Destrói objeto de arrastar

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 