CWnd
CWnd é uma classe base para todos os controles, incluído na biblioteca padrão MQL5.
Descrição
CWnd classe é a implementação da classe de controle base.
Declaração
|
class CWnd : public CObject
Título
|
#include <Controls\Wnd.mqh>
|
Hierarquia de herança
CWnd
Descendentes diretos
CDragWnd, CWndContainer, CWndObj
Métodos de classe
|
Criar e destruir
|
|
Criar controle
|
Destruir controle
|
Manipuladores de eventos do gráfico
|
|
Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico
|
Manipulador de eventos para o evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Name
|
|
Obtém nome do controle
|
O acesso ao recipiente
|
|
Obtém o número de controles no recipiente
|
Obtém o controle pelo índice
|
Obtém o controle pelo ID
|
Geometria
|
|
Obtém o ponteiro para o objeto da classe CRect
|
Obtém/Define a coordenada X do canto superior esquerdo
|
Obtém/Define a coordenada Y do canto superior esquerdo
|
Obtém/Define a coordenada X do canto inferior direito
|
Obtém/Define a coordenada Y do canto inferior direito
|
Obtém/Define a largura
|
Obtém/Define a altura
|
Define novas coordenadas do controle
|
Executa o deslocamento relativo das coordenadas de controle
|
Define nova largura/altura do controle
|
Verifica se o ponto/controle está dentro da zona de controle
|
Align
|
|
Define as propriedades de alinhamento do controle
|
Executa o controle de alinhamento
|
Identificação
|
|
Obtém/Define a ID de controle
|
State
|
|
Obtém um valor indicando se o controle está habilitado
|
Define um valor indicando se o controle está habilitado
|
Desabilita o controle
|
Verifica flag de visibilidade
|
Define flag de visibilidade
|
Mostra o controle
|
Oculta o controle
|
Verifica a atividade de controle
|
Ativa o controle
|
Desativa o controle
|
Flags de Estado
|
|
Obtém/Define flags de estado de controle
|
Define flags do estado de controle
|
Redefine flags do estado de controle
|
Flags das propriedades
|
|
Obtém/Define os flags das propriedades de controle
|
Define os flags das propriedades de controle
|
Redefine os flags das propriedades de controle
|
Operações de mouse
|
|
Obtém/Salva coordenada X do mouse
|
Obtém/Salva a coordenada Y do mouse
|
Obtém/Salva o estado dos botões do mouse
|
Limpa o foco do mouse
|
Manipuladores de eventos internos
|
|
Manipulador de evento "Create"
|
Manipulador de evento "Destroy"
|
Manipulador de evento "Move"
|
Manipulador de evento "Resize"
|
Manipulador de evento "Enable"
|
Manipulador de evento "Disable"
|
Manipulador de evento "Show"
|
Manipulador de evento "Hide"
|
Manipulador de evento "Activate"
|
Manipulador de evento "Deactivate"
|
Manipulador de eventos "Clique"
|
Manipulador de eventos "Change"
|
Manipuladores de eventos do mouse
|
|
Manipulador de eventos "MouseDown"
|
Manipulador de eventos "MouseUp"
|
Manipulador de eventos para arrastar
|
|
Manipulador de eventos "DragStart"
|
Manipulador de eventos "DragProcess"
|
Manipulador de eventos "Dragend"
|
Arrastar o objeto
|
|
Cria objeto de arrastar
|
Destrói objeto de arrastar