OnChange

Kontrolün "Change" (değişim) olayı için sanal olay işleyicisi.

virtual bool  OnChange()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Temel sınıf yöntemi hiçbir şey yapmaz ve her zaman 'true' dönüşü yapar.