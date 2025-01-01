DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndOnDragProcess 

OnDragProcess

Kontrolün "DragProcess" (sürükleme) olayı için sanal olay işleyici.

virtual bool  OnDragProcess(
   const int  x,     // x koordinatı
   const int  y      // y koordinatı
   )

Parametreler

x

[in] Fare işaretçisinin mevcut X koordinatı.

y

[in]  Fare işaretçisinin mevcut Y koordinatı.

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

"DragProcess" olayı kontrol taşındığında oluşur.