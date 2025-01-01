DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndOnEvent 

OnEvent

Çizelge olayı işleyicisi.

virtual bool  OnEvent(
   const int      id,         // tanımlayıcı
   const long&    lparam,     // long tipli olay parametresi
   const double&  dparam,     // double tipli olay parametresi
   const string&  sparam      // string tipli olay parametresi
   )

Parametreler

id

[in]  Olay tanımlayıcısı.

lparam

[in]  Referansla geçirilen, long tipli olay parametresi.

dparam

[in]  Referansla geçirilen, double tipli olay parametresi.

sparam

[in]  Referansla geçirilen, string tipli olay parametresi.

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.