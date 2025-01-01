DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı Standart Kütüphane Paneller ve İletişim Kutuları CWndResize 

Resize

Kontrol için yeni yükseklik/genişlik ayarlar.

virtual bool  Resize(
   const int  w,     // genişlik
   const int  h      // yükseklik
   )

Parametreler

w

[in]  Yeni genişlik değeri.

h

[in]  Yeni yükseklik.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.