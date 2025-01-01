- Create
- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- Name
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Rect
- Left
- Top
- Right
- Bottom
- Width
- Height
- Move
- Shift
- Resize
- Contains
- Alignment
- Align
- Id
- IsEnabled
- Enable
- Disable
- IsVisible
- Visible
- Show
- Hide
- IsActive
- Activate
- Deactivate
- StateFlags
- StateFlagsSet
- StateFlagsReset
- PropFlags
- PropFlagsSet
- PropFlagsReset
- MouseX
- MouseY
- MouseFlags
- MouseFocusKill
- OnCreate
- OnDestroy
- OnMove
- OnResize
- OnEnable
- OnDisable
- OnShow
- OnHide
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnClick
- OnChange
- OnMouseDown
- OnMouseUp
- OnDragStart
- OnDragProcess
- OnDragEnd
- DragObjectCreate
- DragObjectDestroy
CWnd
CWnd 是包含在 MQL5 标准库中的所有控件的基准类。
描述
CWnd 类是控件基准类的实现。
声明
|
class CWnd : public CObject
标称库文件
|
#include <Controls\Wnd.mqh>
|
继承体系
CWnd
直接分支
CDragWnd, CWndContainer, CWndObj
类方法
|
创建于销毁
|
|
创建控件
|
销毁控件
|
图表事件处理器
|
|
所有图表事件的句柄
|
对应 CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 事件的事件处理器
|
名称
|
|
获取控件名称
|
访问容器
|
|
获取容器中控件的数量
|
获取索引处的控件
|
根据 ID 获取控件
|
几何
|
|
获取 CRect 类对象的指针
|
获取/设置左上角 X 坐标
|
获取/设置左上角 Y 坐标
|
获取/设置右下角 X 坐标
|
获取/设置右下角 Y 坐标
|
获取/设置宽度
|
获取/设置高度
|
设置控件新坐标。
|
执行控件坐标的相对平移
|
设置控件的新宽度/高度。
|
检查画点/控件是否在控件区域内部
|
Align
|
|
设置控件对齐属性。
|
执行控件对齐
|
标识
|
|
获取/设置控件 ID
|
状态
|
|
获取控件是否启用的指示值
|
设置控件是否启用的指示值
|
禁用控件
|
检查可视性标志
|
检查可视性标志
|
显示控件
|
隐藏控件
|
检查控件激活状态
|
激活控件
|
解除控件激活
|
状态标志
|
|
获取/设置控件状态标志
|
设置控件状态标志
|
重置控件状态标志
|
属性标志
|
|
获取/设置控件属性标志
|
设置控件属性标志
|
重置控件属性标志
|
鼠标操作
|
|
获取/设置鼠标 X 坐标
|
获取/设置鼠标 Y 坐标
|
获取/设置鼠标按钮状态
|
清除鼠标焦点
|
内部事件处理器
|
|
"创建" 事件处理器
|
"销毁" 事件处理器
|
"移动" 事件处理器
|
"调整大小" 事件处理器
|
"启用" 事件处理器
|
"禁用" 事件处理器
|
"显示" 事件处理器
|
"隐藏" 事件处理器
|
"激活" 事件处理器
|
"解除激活" 事件处理器
|
"点击" 事件处理器
|
"修改" 事件处理器
|
鼠标事件处理器
|
|
"鼠标按下" 事件处理器
|
"鼠标抬起" 事件处理器
|
拖动事件处理器
|
|
"拖动开始" 事件处理器
|
"拖动过程" 事件处理器
|
"拖动结束" 事件处理器
|
拖动对象
|
|
创建拖动对象
|
销毁拖动对象