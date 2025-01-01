CWnd

CWnd 是包含在 MQL5 标准库中的所有控件的基准类。

描述

CWnd 类是控件基准类的实现。

声明

class CWnd : public CObject

标称库文件

#include <Controls\Wnd.mqh>

继承体系 CObject CWnd 直接分支 CDragWnd, CWndContainer, CWndObj

类方法

创建于销毁 创建 创建控件 销毁 销毁控件 图表事件处理器 OnEvent 所有图表事件的句柄 OnMouseEvent 对应 CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 事件的事件处理器 名称 名称 获取控件名称 访问容器 ControlsTotal 获取容器中控件的数量 Control 获取索引处的控件 ControlFind 根据 ID 获取控件 几何 Rect 获取 CRect 类对象的指针 Left 获取/设置左上角 X 坐标 Top 获取/设置左上角 Y 坐标 Right 获取/设置右下角 X 坐标 Bottom 获取/设置右下角 Y 坐标 Width 获取/设置宽度 Height 获取/设置高度 Move 设置控件新坐标。 平移 执行控件坐标的相对平移 调整大小 设置控件的新宽度/高度。 Contains 检查画点/控件是否在控件区域内部 Align Alignment 设置控件对齐属性。 Align 执行控件对齐 标识 Id 获取/设置控件 ID 状态 IsEnabled 获取控件是否启用的指示值 Enable 设置控件是否启用的指示值 Disable 禁用控件 IsVisible 检查可视性标志 Visible 检查可视性标志 Show 显示控件 Hide 隐藏控件 IsActive 检查控件激活状态 Activate 激活控件 Deactivate 解除控件激活 状态标志 StateFlags 获取/设置控件状态标志 StateFlagsSet 设置控件状态标志 StateFlagsReset 重置控件状态标志 属性标志 PropFlags 获取/设置控件属性标志 PropFlagsSet 设置控件属性标志 PropFlagsReset 重置控件属性标志 鼠标操作 MouseX 获取/设置鼠标 X 坐标 MouseY 获取/设置鼠标 Y 坐标 MouseFlags 获取/设置鼠标按钮状态 MouseFocusKill 清除鼠标焦点 内部事件处理器 OnCreate "创建" 事件处理器 OnDestroy "销毁" 事件处理器 OnMove "移动" 事件处理器 OnResize "调整大小" 事件处理器 OnEnable "启用" 事件处理器 OnDisable "禁用" 事件处理器 OnShow "显示" 事件处理器 OnHide "隐藏" 事件处理器 OnActivate "激活" 事件处理器 OnDeactivate "解除激活" 事件处理器 OnClick "点击" 事件处理器 OnChange "修改" 事件处理器 鼠标事件处理器 OnMouseDown "鼠标按下" 事件处理器 OnMouseUp "鼠标抬起" 事件处理器 拖动事件处理器 OnDragStart "拖动开始" 事件处理器 OnDragProcess "拖动过程" 事件处理器 OnDragEnd "拖动结束" 事件处理器 拖动对象 DragObjectCreate 创建拖动对象 DragObjectDestroy 销毁拖动对象