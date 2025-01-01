文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWnd 

CWnd

CWnd 是包含在 MQL5 标准库中的所有控件的基准类。

描述

CWnd 类是控件基准类的实现。

声明

   class CWnd : public CObject

标称库文件

   #include <Controls\Wnd.mqh>

继承体系

  CObject

      CWnd

直接分支

CDragWnd, CWndContainer, CWndObj

类方法

创建于销毁

 

创建

创建控件

销毁

销毁控件

图表事件处理器

 

OnEvent

所有图表事件的句柄

OnMouseEvent

对应 CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 事件的事件处理器

名称

 

名称

获取控件名称

访问容器

 

ControlsTotal

获取容器中控件的数量

Control

获取索引处的控件

ControlFind

根据 ID 获取控件

几何

 

Rect

获取 CRect 类对象的指针

Left

获取/设置左上角 X 坐标

Top

获取/设置左上角 Y 坐标

Right

获取/设置右下角 X 坐标

Bottom

获取/设置右下角 Y 坐标

Width

获取/设置宽度

Height

获取/设置高度

Move

设置控件新坐标。

平移

执行控件坐标的相对平移

调整大小

设置控件的新宽度/高度。

Contains

检查画点/控件是否在控件区域内部

Align

 

Alignment

设置控件对齐属性。

Align

执行控件对齐

标识

 

Id

获取/设置控件 ID

状态

 

IsEnabled

获取控件是否启用的指示值

Enable

设置控件是否启用的指示值

Disable

禁用控件

IsVisible

检查可视性标志

Visible

检查可视性标志

Show

显示控件

Hide

隐藏控件

IsActive

检查控件激活状态

Activate

激活控件

Deactivate

解除控件激活

状态标志

 

StateFlags

获取/设置控件状态标志

StateFlagsSet

设置控件状态标志

StateFlagsReset

重置控件状态标志

属性标志

 

PropFlags

获取/设置控件属性标志

PropFlagsSet

设置控件属性标志

PropFlagsReset

重置控件属性标志

鼠标操作

 

MouseX

获取/设置鼠标 X 坐标

MouseY

获取/设置鼠标 Y 坐标

MouseFlags

获取/设置鼠标按钮状态

MouseFocusKill

清除鼠标焦点

内部事件处理器

 

OnCreate

"创建" 事件处理器

OnDestroy

"销毁" 事件处理器

OnMove

"移动" 事件处理器

OnResize

"调整大小" 事件处理器

OnEnable

"启用" 事件处理器

OnDisable

"禁用" 事件处理器

OnShow

"显示" 事件处理器

OnHide

"隐藏" 事件处理器

OnActivate

"激活" 事件处理器

OnDeactivate

"解除激活" 事件处理器

OnClick

"点击" 事件处理器

OnChange

"修改" 事件处理器

鼠标事件处理器

 

OnMouseDown

"鼠标按下" 事件处理器

OnMouseUp

"鼠标抬起" 事件处理器

拖动事件处理器

 

OnDragStart

"拖动开始" 事件处理器

OnDragProcess

"拖动过程" 事件处理器

OnDragEnd

"拖动结束" 事件处理器

拖动对象

 

DragObjectCreate

创建拖动对象

DragObjectDestroy

销毁拖动对象

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 