DragObjectCreate

Sürükleme nesnesi oluşturur.

virtual bool  DragObjectCreate()

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.