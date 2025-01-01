CWnd

La classe CWnd est la classe de base de tous les contrôles inclus dans la Bilbiothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

Description

La classe CWnd est l'implémentation de la classe du contrôle de base.

Déclaration

class CWnd : public CObject

Titre

#include <Controls\Wnd.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CWnd Descendants directs CDragWnd, CWndContainer, CWndObj

Méthodes de Classe

Création et destruction Create Crée le contrôle Destroy Détruit le contrôle Gestionnaires d'évènements graphiques OnEvent Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques OnMouseEvent Gestionnaire d'évènement de l'évènement CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Nom Name Retourne le nom du contrôle Accès au conteneur ControlsTotal Retourne le nombre total de contrôles du conteneur Control Retourne le contrôle par son index ControlFind Retourne le contrôle par son identifiant Géometrie Rect Retourne le pointeur sur l'objet CRect Left Retourne/Définit la coordonnée X du coin supérieur gauche Top Retourne/Définit la coordonnée Y du coin supérieur gauche Right Retourne/Définit la coordonnée X du coin inférieur droit Bottom Retourne/Définit la coordonnée Y du coin inférieur droit Width Retourne/Définit la largeur Height Retourne/Définit la hauteur Move Définit les nouvelles coordonnées du point. Shift Effectue le décalage relatif des coordonnées du contrôle Resize Définit les nouvelles largeur/hauteur du contrôle Contains Vérifie si le point est situé à l'intérieur de la zone du contrôle Alignement Alignment Définit les propriétés d'alignement du contrôle Align Effectue l'alignement du contrôle Identification Id Retourne/Définit l'identifiant du contrôle Etat IsEnabled Retourne/Définit une valeur indiquant si le contrôle est activé ou pas Enable Définit une valeur indiquant si le contrôle est activé ou pas Disable Désactive le contrôle IsVisible Vérifie la visibilité du contrôle Visible Définit la visibilité du contrôle Show Affiche le contrôle Hide Cache le contrôle IsActive Vérifie si le contrôl est actif ou pas Activate Active le contrôle Deactivate Désactive le contrôle Flags d'états StateFlags Retourne/Définit les flags d'état du contrôle StateFlagsSet Définit les flags d'état du contrôle StateFlagsReset Réinitialise les flags d'état du contrôle Flags des propriétés PropFlags Retourne/Définit les flags des propriétés du contrôle PropFlagsSet Définit les flags des propriétés du contrôle PropFlagsReset Réinitialise les flags des propriétés du contrôle HandlerOpérations de la souris MouseX Retourne/Définit la coordonnée X de la souris MouseY Retourne/Définit la coordonnée Y de la souris MouseFlags Retourne/Définit l'état des boutons de la souris MouseFocusKill Supprime le focus de la souris Gestionnaires d'évènements internes OnCreate Gestionnaire d'évènement "Create" OnDestroy Gestionnaire d'évènement "Destroy" OnMove Gestionnaire d'évènement "Move" OnResize Gestionnaire d'évènement "Resize" OnEnable Gestionnaire d'évènement "Enable" OnDisable Gestionnaire d'évènement "Disable" OnShow Gestionnaire d'évènement "Show" OnHide Gestionnaire d'évènement "Hide" OnActivate Gestionnaire d'évènement "Activate" OnDeactivate Gestionnaire d'évènement "Deactivate" OnClick Gestionnaire d'évènement "Click" OnChange Gestionnaire d'évènement "Change" Gestionnaires d'évènement de la souris OnMouseDown Gestionnaire d'évènement "MouseDown" OnMouseUp Gestionnaire d'évènement "MouseUp" Gestionnaires d'évènement de Drag n' Drop OnDragStart Gestionnaire d'évènement "DragStart" OnDragProcess Gestionnaire d'évènement "DragProcess" OnDragEnd Gestionnaire d'évènement "DragEnd" Objet de déplacement DragObjectCreate Crée un objet de déplacement DragObjectDestroy Détruit un objet de déplacement