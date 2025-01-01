DocumentationSections
CWnd

La classe CWnd est la classe de base de tous les contrôles inclus dans la Bilbiothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

Description

La classe CWnd est l'implémentation de la classe du contrôle de base.

Déclaration

   class CWnd : public CObject

Titre

   #include <Controls\Wnd.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CWnd

Descendants directs

CDragWnd, CWndContainer, CWndObj

Méthodes de Classe

Création et destruction

 

Create

Crée le contrôle

Destroy

Détruit le contrôle

Gestionnaires d'évènements graphiques

 

OnEvent

Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques

OnMouseEvent

Gestionnaire d'évènement de l'évènement CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Nom

 

Name

Retourne le nom du contrôle

Accès au conteneur

 

ControlsTotal

Retourne le nombre total de contrôles du conteneur

Control

Retourne le contrôle par son index

ControlFind

Retourne le contrôle par son identifiant

Géometrie

 

Rect

Retourne le pointeur sur l'objet CRect

Left

Retourne/Définit la coordonnée X du coin supérieur gauche

Top

Retourne/Définit la coordonnée Y du coin supérieur gauche

Right

Retourne/Définit la coordonnée X du coin inférieur droit

Bottom

Retourne/Définit la coordonnée Y du coin inférieur droit

Width

Retourne/Définit la largeur

Height

Retourne/Définit la hauteur

Move

Définit les nouvelles coordonnées du point.

Shift

Effectue le décalage relatif des coordonnées du contrôle

Resize

Définit les nouvelles largeur/hauteur du contrôle

Contains

Vérifie si le point est situé à l'intérieur de la zone du contrôle

Alignement

 

Alignment

Définit les propriétés d'alignement du contrôle

Align

Effectue l'alignement du contrôle

Identification

 

Id

Retourne/Définit l'identifiant du contrôle

Etat

 

IsEnabled

Retourne/Définit une valeur indiquant si le contrôle est activé ou pas

Enable

Définit une valeur indiquant si le contrôle est activé ou pas

Disable

Désactive le contrôle

IsVisible

Vérifie la visibilité du contrôle

Visible

Définit la visibilité du contrôle

Show

Affiche le contrôle

Hide

Cache le contrôle

IsActive

Vérifie si le contrôl est actif ou pas

Activate

Active le contrôle

Deactivate

Désactive le contrôle

Flags d'états

 

StateFlags

Retourne/Définit les flags d'état du contrôle

StateFlagsSet

Définit les flags d'état du contrôle

StateFlagsReset

Réinitialise les flags d'état du contrôle

Flags des propriétés

 

PropFlags

Retourne/Définit les flags des propriétés du contrôle

PropFlagsSet

Définit les flags des propriétés du contrôle

PropFlagsReset

Réinitialise les flags des propriétés du contrôle

HandlerOpérations de la souris

 

MouseX

Retourne/Définit la coordonnée X de la souris

MouseY

Retourne/Définit la coordonnée Y de la souris

MouseFlags

Retourne/Définit l'état des boutons de la souris

MouseFocusKill

Supprime le focus de la souris

Gestionnaires d'évènements internes

 

OnCreate

Gestionnaire d'évènement "Create"

OnDestroy

Gestionnaire d'évènement "Destroy"

OnMove

Gestionnaire d'évènement "Move"

OnResize

Gestionnaire d'évènement "Resize"

OnEnable

Gestionnaire d'évènement "Enable"

OnDisable

Gestionnaire d'évènement "Disable"

OnShow

Gestionnaire d'évènement "Show"

OnHide

Gestionnaire d'évènement "Hide"

OnActivate

Gestionnaire d'évènement "Activate"

OnDeactivate

Gestionnaire d'évènement "Deactivate"

OnClick

Gestionnaire d'évènement "Click"

OnChange

Gestionnaire d'évènement "Change"

Gestionnaires d'évènement de la souris

 

OnMouseDown

Gestionnaire d'évènement "MouseDown"

OnMouseUp

Gestionnaire d'évènement "MouseUp"

Gestionnaires d'évènement de Drag n' Drop

 

OnDragStart

Gestionnaire d'évènement "DragStart"

OnDragProcess

Gestionnaire d'évènement "DragProcess"

OnDragEnd

Gestionnaire d'évènement "DragEnd"

Objet de déplacement

 

DragObjectCreate

Crée un objet de déplacement

DragObjectDestroy

Détruit un objet de déplacement

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 