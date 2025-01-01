- Create
CWnd
La classe CWnd est la classe de base de tous les contrôles inclus dans la Bilbiothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).
Description
La classe CWnd est l'implémentation de la classe du contrôle de base.
Déclaration
|
class CWnd : public CObject
Titre
|
#include <Controls\Wnd.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CWnd
Descendants directs
CDragWnd, CWndContainer, CWndObj
Méthodes de Classe
|
Création et destruction
|
|
Crée le contrôle
|
Détruit le contrôle
|
Gestionnaires d'évènements graphiques
|
|
Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques
|
Gestionnaire d'évènement de l'évènement CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Nom
|
|
Retourne le nom du contrôle
|
Accès au conteneur
|
|
Retourne le nombre total de contrôles du conteneur
|
Retourne le contrôle par son index
|
Retourne le contrôle par son identifiant
|
Géometrie
|
|
Retourne le pointeur sur l'objet CRect
|
Retourne/Définit la coordonnée X du coin supérieur gauche
|
Retourne/Définit la coordonnée Y du coin supérieur gauche
|
Retourne/Définit la coordonnée X du coin inférieur droit
|
Retourne/Définit la coordonnée Y du coin inférieur droit
|
Retourne/Définit la largeur
|
Retourne/Définit la hauteur
|
Définit les nouvelles coordonnées du point.
|
Effectue le décalage relatif des coordonnées du contrôle
|
Définit les nouvelles largeur/hauteur du contrôle
|
Vérifie si le point est situé à l'intérieur de la zone du contrôle
|
Alignement
|
|
Définit les propriétés d'alignement du contrôle
|
Effectue l'alignement du contrôle
|
Identification
|
|
Retourne/Définit l'identifiant du contrôle
|
Etat
|
|
Retourne/Définit une valeur indiquant si le contrôle est activé ou pas
|
Définit une valeur indiquant si le contrôle est activé ou pas
|
Désactive le contrôle
|
Vérifie la visibilité du contrôle
|
Définit la visibilité du contrôle
|
Affiche le contrôle
|
Cache le contrôle
|
Vérifie si le contrôl est actif ou pas
|
Active le contrôle
|
Désactive le contrôle
|
Flags d'états
|
|
Retourne/Définit les flags d'état du contrôle
|
Définit les flags d'état du contrôle
|
Réinitialise les flags d'état du contrôle
|
Flags des propriétés
|
|
Retourne/Définit les flags des propriétés du contrôle
|
Définit les flags des propriétés du contrôle
|
Réinitialise les flags des propriétés du contrôle
|
HandlerOpérations de la souris
|
|
Retourne/Définit la coordonnée X de la souris
|
Retourne/Définit la coordonnée Y de la souris
|
Retourne/Définit l'état des boutons de la souris
|
Supprime le focus de la souris
|
Gestionnaires d'évènements internes
|
|
Gestionnaire d'évènement "Create"
|
Gestionnaire d'évènement "Destroy"
|
Gestionnaire d'évènement "Move"
|
Gestionnaire d'évènement "Resize"
|
Gestionnaire d'évènement "Enable"
|
Gestionnaire d'évènement "Disable"
|
Gestionnaire d'évènement "Show"
|
Gestionnaire d'évènement "Hide"
|
Gestionnaire d'évènement "Activate"
|
Gestionnaire d'évènement "Deactivate"
|
Gestionnaire d'évènement "Click"
|
Gestionnaire d'évènement "Change"
|
Gestionnaires d'évènement de la souris
|
|
Gestionnaire d'évènement "MouseDown"
|
Gestionnaire d'évènement "MouseUp"
|
Gestionnaires d'évènement de Drag n' Drop
|
|
Gestionnaire d'évènement "DragStart"
|
Gestionnaire d'évènement "DragProcess"
|
Gestionnaire d'évènement "DragEnd"
|
Objet de déplacement
|
|
Crée un objet de déplacement
|
Détruit un objet de déplacement