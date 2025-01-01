- Create
CWnd
CWnd는 모든 표준 라이브러리 컨트롤의 기본 클래스입니다.
Description
CWnd 클래스는 기본 제어 클래스의 구현입니다.
Declaration
|
class CWnd : public CObject
Title
|
#include <Controls\Wnd.mqh>
|
상속 계층
CWnd
직계 종속
CDragWnd, CWndContainer, CWndObj
그룹별 클래스 메서드
|
생성 및 제거
|
|
컨트롤 생성
|
컨트롤 제거
|
차트 이벤트 핸들러
|
|
모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 이벤트의 이벤트 핸들러
|
Name
|
|
컨트롤 명을 가져옵니다
|
컨테이너에 대한 액세스
|
|
컨테이너의 컨트롤 수를 가져옵니다
|
색인별로 컨트롤을 가져옵니다
|
ID별로 컨트롤을 가져옵니다
|
Geometry
|
|
컨트롤 좌표를 가져옵니다
|
왼쪽 상단 모서리의 X 좌표를 가져오거나 설정합니다
|
왼쪽 상단 모서리의 Y 좌표를 가져오거나 설정합니다
|
오른쪽 아래 모서리의 X 좌표를 가져오거나 설정합니다
|
오른쪽 아래 모서리의 Y 좌표를 가져오거나 설정합니다
|
컨트롤 너비를 가져오거나 설정합니다
|
컨트롤 높이를 가져오거나 설정합니다
|
절대 변위를 제어합니다
|
상대 변위를 제어합니다
|
컨트롤 규모를 변경합니다
|
점/컨트롤이 제어 영역 내부에 있는지 점검합니다
|
Align
|
|
컨트롤의 선형 특성을 설정합니다
|
지정된 차트 영역에서 컨트롤 정렬을 수행합니다
|
Identification
|
|
컨트롤 ID를 가져오거나 설정합니다
|
State
|
|
사용자의 작업에 응답할 수 있는 제어 능력을 점검합니다
|
사용자의 작업에 응답할 수 있는 제어 기능을 사용합니다
|
사용자의 작업에 응답하는 제어 기능을 사용 불가능으로 설정합니다
|
가시성 플래그를 확인합니다
|
가시성 플래그를 확인합니다
|
컨트롤을 표시합니다
|
컨트롤을 숨깁니다
|
컨트롤 활동을 점검합니다
|
컨트롤을 활성화합니다
|
컨트롤을 비활성화합니다
|
상태 플래그
|
|
상태 플래그 컨트롤을 가져오거나 설정합니다
|
컨트롤 상태 플래그를 설정합니다
|
컨트롤 상태 플래그를 재설정합니다
|
속성 플래그
|
|
컨트롤 속성 플래그를 가져오거나 재설정합니다
|
컨트롤 속성 플래그를 설정합니다
|
컨트롤 속성 플래그를 재설정합니다
|
마우스 작업
|
|
마우스 X 좌표를 가져오거나 저장합니다
|
마우스 Y 좌표를 가져오거나 저장합니다
|
마우스 버튼 상태를 가져오거나 저장합니다
|
마우스 포커스를 죽입니다
|
내부 이벤트 핸들러
|
|
"Create" 이벤트 핸들러
|
"Destroy" 이벤트 핸들러
|
"Move" 이벤트 핸들러
|
"Resize" 이벤트 핸들러
|
"Enable" 이벤트 핸들러
|
"Disable" 이벤트 핸들러
|
"Show" 이벤트 핸들러
|
"Hide" 이벤트 핸들러
|
"Activate" 이벤트 핸들러
|
"Deactivate" 이벤트 핸들러
|
"Click" 이벤트 핸들러
|
"Change" 이벤트 핸들러
|
마우스 이벤트 핸들러
|
|
"MouseDown" 이벤트 핸들러
|
"MouseUp" 이벤트 핸들러
|
이벤트 핸들러 드래그
|
|
"DragStart" 이벤트 핸들러
|
"DragProcess" 이벤트 핸들러
|
"DragEnd" 이벤트 핸들러
|
드래그 객체
|
|
드래그 객체를 생성합니다
|
드래그 객체를 삭제합니다