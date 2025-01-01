문서화섹션
CWnd

CWnd는 모든 표준 라이브러리 컨트롤의 기본 클래스입니다.

Description

CWnd 클래스는 기본 제어 클래스의 구현입니다.

Declaration

   class CWnd : public CObject

Title

   #include <Controls\Wnd.mqh>

상속 계층

  CObject

      CWnd

직계 종속

CDragWnd, CWndContainer, CWndObj

그룹별 클래스 메서드

생성 및 제거

 

Create

컨트롤 생성

Destroy

컨트롤 제거

차트 이벤트 핸들러

 

OnEvent

모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러

OnMouseEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 이벤트의 이벤트 핸들러

Name

 

Name

컨트롤 명을 가져옵니다

컨테이너에 대한 액세스

 

ControlsTotal

컨테이너의 컨트롤 수를 가져옵니다

Control

색인별로 컨트롤을 가져옵니다

ControlFind

ID별로 컨트롤을 가져옵니다

Geometry

 

Rect

컨트롤 좌표를 가져옵니다

Left

왼쪽 상단 모서리의 X 좌표를 가져오거나 설정합니다

Top

왼쪽 상단 모서리의 Y 좌표를 가져오거나 설정합니다

Right

오른쪽 아래 모서리의 X 좌표를 가져오거나 설정합니다

Bottom

오른쪽 아래 모서리의 Y 좌표를 가져오거나 설정합니다

Width

컨트롤 너비를 가져오거나 설정합니다

Height

컨트롤 높이를 가져오거나 설정합니다

Move

절대 변위를 제어합니다

Shift

상대 변위를 제어합니다

Resize

컨트롤 규모를 변경합니다

Contains

점/컨트롤이 제어 영역 내부에 있는지 점검합니다

Align

 

Alignment

컨트롤의 선형 특성을 설정합니다

Align

지정된 차트 영역에서 컨트롤 정렬을 수행합니다

Identification

 

Id

컨트롤 ID를 가져오거나 설정합니다

State

 

IsEnabled

사용자의 작업에 응답할 수 있는 제어 능력을 점검합니다

Enable

사용자의 작업에 응답할 수 있는 제어 기능을 사용합니다

Disable

사용자의 작업에 응답하는 제어 기능을 사용 불가능으로 설정합니다

IsVisible

가시성 플래그를 확인합니다

Visible

가시성 플래그를 확인합니다

Show

컨트롤을 표시합니다

Hide

컨트롤을 숨깁니다

IsActive

컨트롤 활동을 점검합니다

Activate

컨트롤을 활성화합니다

Deactivate

컨트롤을 비활성화합니다

상태 플래그

 

StateFlags

상태 플래그 컨트롤을 가져오거나 설정합니다

StateFlagsSet

컨트롤 상태 플래그를 설정합니다

StateFlagsReset

컨트롤 상태 플래그를 재설정합니다

속성 플래그

 

PropFlags

컨트롤 속성 플래그를 가져오거나 재설정합니다

PropFlagsSet

컨트롤 속성 플래그를 설정합니다

PropFlagsReset

컨트롤 속성 플래그를 재설정합니다

마우스 작업

 

MouseX

마우스 X 좌표를 가져오거나 저장합니다

MouseY

마우스 Y 좌표를 가져오거나 저장합니다

MouseFlags

마우스 버튼 상태를 가져오거나 저장합니다

MouseFocusKill

마우스 포커스를 죽입니다

내부 이벤트 핸들러

 

OnCreate

"Create" 이벤트 핸들러

OnDestroy

"Destroy" 이벤트 핸들러

OnMove

"Move" 이벤트 핸들러

OnResize

"Resize" 이벤트 핸들러

OnEnable

"Enable" 이벤트 핸들러

OnDisable

"Disable" 이벤트 핸들러

OnShow

"Show" 이벤트 핸들러

OnHide

"Hide" 이벤트 핸들러

OnActivate

"Activate" 이벤트 핸들러

OnDeactivate

"Deactivate" 이벤트 핸들러

OnClick

"Click" 이벤트 핸들러

OnChange

"Change" 이벤트 핸들러

마우스 이벤트 핸들러

 

OnMouseDown

"MouseDown" 이벤트 핸들러

OnMouseUp

"MouseUp" 이벤트 핸들러

이벤트 핸들러 드래그

 

OnDragStart

"DragStart" 이벤트 핸들러

OnDragProcess

"DragProcess" 이벤트 핸들러

OnDragEnd

"DragEnd" 이벤트 핸들러

드래그 객체

 

DragObjectCreate

드래그 객체를 생성합니다

DragObjectDestroy

드래그 객체를 삭제합니다

클래스 CObject에서 상속된 메서드

