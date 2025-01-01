DokümantasyonBölümler
Kontrolün "Move" (taşıma) olayı için sanal olay işleyici.

virtual bool  OnMove()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Temel sınıf yöntemi hiçbir şey yapmaz ve her zaman 'true' dönüşü yapar.