OnHide

Kontrolün "Hide" (gizle) olayı için sanal olay işleyici.

virtual bool  OnHide()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Temel sınıf yöntemi hiçbir şey yapmaz ve her zaman 'true' dönüşü yapar.