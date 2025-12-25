Счет текущих операций (Current Account) — это часть платежного баланса Швеции, которая систематизирует данные обо всех экономических транзакциях между резидентами и нерезидентами страны.

Счет текущих операций представляет собой сумму торгового баланса (экспорт минус импорт), чистого факторного дохода (например, процентов и дивидендов) и чистых трансфертных платежей (например, иностранная помощь). По сравнению с платежным балансом, наиболее полным из этой группы экономических индикаторов, счет текущих операций не включает в себя потоки денежных средств от импорта и экспорта капитала, а также колебания золотовалютных резервов.

Для определения тенденции текущее значение сравнивают с показателем аналогичного квартала за прошлый год. Это позволяет исключить влияние сезонных изменений.

Профицит счета текущих операций увеличивает чистые внешние активы и приводит к увеличению экспорта капитала в форме увеличения внешних активов на счете капитальных операций. Некоторые экономисты интерпретируют это как признак слабости, другие — как силу. Обратная ситуация возникает в случае дефицита текущего счета. Кроме того, длительные растущие дисбалансы внешних операций рассматриваются как причины финансовых кризисов.

В целом же превышение текущего показателя над прогнозным считается благоприятным для котировок шведской кроны, а значение ниже ожидаемого — негативным.

График последних значений: