Статистика о зарегистрированной безработице в Швеции (Registered Unemployment Rate) публикуется ежемесячно службой занятости страны. Она отражает долю экономически активных резидентов Швеции, в данный момент являющихся безработными, в процентах от общего количества трудоспособного населения.

В отличие от данных, публикуемых Статистическим управлением Швеции на основе опросов, в данную статистику включаются только лица, официально стоящие на учете в службе занятости страны и получающие страховые выплаты по безработице. На учете могут стоять не только граждане Швеции, но и лица, имеющие разрешение на проживание в стране.

Данные о безработице в Швеции, как и во всем мире, входят в список важнейших показателей экономической ситуации в стране. Государственные ведомства используют их для управления макроэкономикой и рынком труда. Безработица используется в качестве показателя сложности социальной ситуации. Данные о ней предоставляются целому ряду международных организаций, в частности, ЕЦБ.

Показатели рынка труда считаются одними из наиболее важных экономических индикаторов. Однако они отстают от реальных экономических событий на несколько месяцев, то есть они скорее подтверждают экономическую ситуацию. Тем не менее снижение уровня безработицы может положительно отразиться на котировках шведской кроны.

График последних значений: