Экономический календарь
Зарегистрированный уровень безработицы в Швеции (Sweden Registered Unemployment Rate)
|Низкая
|6.7%
|6.9%
|
6.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|6.7%
|
6.7%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Статистика о зарегистрированной безработице в Швеции (Registered Unemployment Rate) публикуется ежемесячно службой занятости страны. Она отражает долю экономически активных резидентов Швеции, в данный момент являющихся безработными, в процентах от общего количества трудоспособного населения.
В отличие от данных, публикуемых Статистическим управлением Швеции на основе опросов, в данную статистику включаются только лица, официально стоящие на учете в службе занятости страны и получающие страховые выплаты по безработице. На учете могут стоять не только граждане Швеции, но и лица, имеющие разрешение на проживание в стране.
Данные о безработице в Швеции, как и во всем мире, входят в список важнейших показателей экономической ситуации в стране. Государственные ведомства используют их для управления макроэкономикой и рынком труда. Безработица используется в качестве показателя сложности социальной ситуации. Данные о ней предоставляются целому ряду международных организаций, в частности, ЕЦБ.
Показатели рынка труда считаются одними из наиболее важных экономических индикаторов. Однако они отстают от реальных экономических событий на несколько месяцев, то есть они скорее подтверждают экономическую ситуацию. Тем не менее снижение уровня безработицы может положительно отразиться на котировках шведской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Зарегистрированный уровень безработицы в Швеции (Sweden Registered Unemployment Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress