Индекс промышленного производства м/м (Industrial Production m/m) отражает изменение промышленного производства частных предприятий Швеции в текущем месяце в сравнении с предыдущим месяцем. В расчете показателя учитываются все отрасли производства: промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых, получение энергии, автомобилестроение и прочее.

Данные для расчета индекса собираются путем онлайн-опроса предприятий промышленности со штатом не менее 20 работников или с чистым оборотом не менее 50 млн шведских крон. Для сбора информации по отдельным отраслям, таким как производство удобрений, цемента, бетона и абразивной продукции, в опрос включаются и более мелкие предприятия со штатом от 10 человек.

Индекс рассчитывается относительно базисного года, за который сейчас принят 2015. Значение показателя в 2015 году принимается равным 100. Полученные данные подвергаются корректировке с учетом сезонных колебаний. Кроме того, значение индекса за предыдущие периоды может подвергаться корректировке в связи с получением новых данных.

Индекс промышленного производства — важный экономический показатель, один из краткосрочных индикаторов развития экономики Швеции. Он используется при расчете ВВП. Кроме того, производственная статистика Швеции включается в общеевропейскую ежемесячную отчетность Prodcom.

Рост промышленного производства в Швеции — благоприятный фактор, который может положительно отразиться на котировках шведской кроны.

