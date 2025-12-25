Экономический календарь
Промышленное производство в Швеции м/м (Sweden Industrial Production m/m)
|Низкая
|-6.6%
|-7.8%
|
5.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-2.9%
|
-6.6%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс промышленного производства м/м (Industrial Production m/m) отражает изменение промышленного производства частных предприятий Швеции в текущем месяце в сравнении с предыдущим месяцем. В расчете показателя учитываются все отрасли производства: промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых, получение энергии, автомобилестроение и прочее.
Данные для расчета индекса собираются путем онлайн-опроса предприятий промышленности со штатом не менее 20 работников или с чистым оборотом не менее 50 млн шведских крон. Для сбора информации по отдельным отраслям, таким как производство удобрений, цемента, бетона и абразивной продукции, в опрос включаются и более мелкие предприятия со штатом от 10 человек.
Индекс рассчитывается относительно базисного года, за который сейчас принят 2015. Значение показателя в 2015 году принимается равным 100. Полученные данные подвергаются корректировке с учетом сезонных колебаний. Кроме того, значение индекса за предыдущие периоды может подвергаться корректировке в связи с получением новых данных.
Индекс промышленного производства — важный экономический показатель, один из краткосрочных индикаторов развития экономики Швеции. Он используется при расчете ВВП. Кроме того, производственная статистика Швеции включается в общеевропейскую ежемесячную отчетность Prodcom.
Рост промышленного производства в Швеции — благоприятный фактор, который может положительно отразиться на котировках шведской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство в Швеции м/м (Sweden Industrial Production m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
