Экономический календарь
Проиводство в частном секторе Швеции г/г (Sweden Private Sector Production y/y)
|Низкая
|111.4%
|
103.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
111.4%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс производства в частном секторе Швеции г/г (Private Sector Production y/y) отражает изменение стоимости товаров и услуг, произведенных частными компаниями в сфере промышленности, услуг и строительства в текущем месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего. Индекс публикуется ежемесячно Статистическим управлением Швеции. Показатель заменил выпускаемый ранее индекс делового производства (Business Production Index). Преимущество нового индекса в том, что он измеряет все производство в частном секторе, а не только итоговые объемы произведенных товаров и услуг, что также позволяет публиковать индекс раньше.
Управление статистики собирает данные для расчета индекса путем ежемесячного опроса частных компаний Швеции, в которых работают не менее 20 человек или которые имеют годовой оборот не менее 50 миллионов крон. Поскольку некоторые компании могут запаздывать с ответами, значения индекса за предыдущие два месяца могут быть пересмотрены. Помимо общего уровня изменений, Статистическое управление Швеции публикует отдельные данные с разбивкой по секторам: промышленный сектор, сектор услуг и строительство. В индексе не учитываются секторы финансовых и страховых услуг.
Данные о производстве участвуют в расчете ВВП, а также отражают чистый оборот от производства в промышленном секторе и сфере услуг и торговую маржу (выручку от продаж розничных товаров за вычетом расходов).
Рост производства — несомненно благоприятный фактор, отражающий здоровье экономики и благоприятные деловые условия в стране, поэтому значение выше ожидаемого может положительно повлиять на котировки шведской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Проиводство в частном секторе Швеции г/г (Sweden Private Sector Production y/y)".
