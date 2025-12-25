КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Новые промышленные заказы в Швеции г/г (Sweden Industrial New Orders y/y)

Страна:
Швеция
SEK, Шведская крона
Источник:
Статистическое управление Швеции (Statistics Sweden (SCB))
Сектор:
Бизнес
Низкая 12.1% -1.7%
6.7%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
12.0%
12.1%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Показатель новых промышленных заказов г/г (Industrial New Orders y/y) отражает изменение в объемах новых заказов, полученных частными промышленными предприятиями Швеции в текущем месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Индикатор учитывает заказы всех отраслей производства страны: промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых, получение энергии, автомобилестроение и прочее.

Данные публикуются ежемесячно Статистическим управлением Швеции на основе опроса предприятий промышленности страны со штатом не менее 20 работников или с чистым оборотом не менее 50 млн шведских крон. Данные о новых заказах собираются в рамках общего исследования промышленности.

Промышленные заказы отражают будущие объемы производства, и поэтому индекс считается лидирующим показателем производства. Значение индекса за предыдущие периоды может подвергаться корректировке в связи с получением новых данных.

Рост новых промышленных заказов — благоприятный фактор, свидетельствующий о расширении экономики страны. Поэтому значение индикатора новых промышленных заказов выше ожидаемого считается положительным для котировок шведской кроны.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Новые промышленные заказы в Швеции г/г (Sweden Industrial New Orders y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
12.1%
-1.7%
6.7%
сент. 2025
7.2%
2.0%
7.8%
авг. 2025
7.3%
-2.5%
-0.4%
июль 2025
-1.4%
-2.0%
0.9%
июнь 2025
1.0%
2.0%
-4.1%
май 2025
-2.4%
12.2%
7.4%
апр. 2025
7.0%
12.4%
11.6%
март 2025
10.7%
3.1%
2.4%
февр. 2025
2.5%
13.5%
16.9%
янв. 2025
16.7%
4.4%
5.8%
дек. 2024
5.8%
9.0%
5.0%
нояб. 2024
5.1%
6.6%
-1.1%
окт. 2024
-1.0%
-5.2%
-5.4%
сент. 2024
-5.7%
-4.7%
2.5%
авг. 2024
4.0%
-1.4%
-0.3%
июль 2024
-0.1%
-5.9%
1.0%
июнь 2024
0.8%
-8.5%
-8.8%
май 2024
-8.9%
-17.0%
-15.0%
апр. 2024
-15.8%
-2.2%
-6.4%
март 2024
1.0%
2.5%
-3.3%
февр. 2024
-3.5%
1.6%
-5.9%
янв. 2024
-6.1%
2.7%
-8.5%
дек. 2023
-6.9%
0.0%
0.2%
нояб. 2023
1.0%
3.5%
0.2%
окт. 2023
-0.4%
1.3%
2.4%
сент. 2023
3.6%
-2.2%
0.1%
авг. 2023
-0.4%
-0.6%
-9.4%
июль 2023
-8.4%
3.2%
0.3%
июнь 2023
0.3%
1.5%
13.6%
май 2023
14.9%
-3.8%
-0.3%
апр. 2023
-0.1%
-4.2%
-8.0%
март 2023
-9.3%
-0.2%
-4.7%
февр. 2023
-4.7%
7.2%
-10.5%
янв. 2023
-10.5%
10.6%
22.7%
дек. 2022
24.9%
-7.0%
-7.0%
нояб. 2022
-6.8%
5.2%
-7.3%
окт. 2022
-7.1%
2.1%
4.7%
сент. 2022
4.8%
15.0%
-0.4%
авг. 2022
-0.6%
19.4%
4.1%
июль 2022
4.3%
8.7%
-1.8%
июнь 2022
-1.7%
-7.0%
-5.1%
май 2022
-7.5%
-9.3%
7.6%
апр. 2022
7.4%
-10.2%
6.6%
март 2022
6.5%
-3.8%
1.1%
февр. 2022
1.3%
11.3%
3.3%
янв. 2022
3.6%
-3.0%
-7.8%
дек. 2021
-7.7%
-5.4%
3.0%
нояб. 2021
3.0%
-8.7%
7.8%
окт. 2021
6.8%
-7.4%
1.4%
сент. 2021
0.9%
5.1%
2.2%
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания