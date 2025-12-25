Экономический календарь
Индекс потребительских цен Швеции м/м (Sweden Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Средняя
|2.3%
|1.6%
|
3.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.3%
|
2.3%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен, м/м (Consumer Price Index (CPI) m/m) отражает изменение цен на корзину потребительских товаров и услуг в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. ИПЦ демонстрирует изменение с точки зрения домохозяйств, которые являются конечными потребителями товаров и услуг, и тем самым отражает изменение цен для всего частного внутреннего потребления.
Индекс рассчитывается как изменение в стоимости товаров и услуг из фиксированной потребительской корзины. Для включения в корзину выбираются определенные товары и услуги, репрезентативные для расходов домохозяйств. Сюда входят продукты питания и напитки, одежда, электричество и водоснабжение, а также услуги (здравоохранение, транспорт, коммуникации, развлечения, образование и пр.).
Индекс рассчитывается на основе фактических цен, по которым потребители приобретают товары и услуги, с учетом скидок и специальных предложений. Чтобы можно было объективно следить за изменением цен от месяца к месяцу, индекс сезонно скорректирован.
Индекс потребительских цен — ключевой показатель инфляции и состояния экономики в стране. Этот индекс влияет на процентные ставки, налоговые льготы, с его учетом корректируется заработная плата и государственные пособия. В качестве меры инфляции ИПЦ оказывает сильное влияние на стоимость шведской кроны. Его рост может положительно отразиться на котировках национальной валюты.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен Швеции м/м (Sweden Consumer Price Index (CPI) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
