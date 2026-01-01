Использование производственных мощностей кв/кв (Capacity Utilization q/q) отражает квартальную динамику использования мощностей в промышленном секторе Швеции. Он служит показателем роста производства и спроса на промышленные товары.

Коэффициент использования производственных мощностей — концепция экономического и управленческого учета, которая показывает, сколько производственных мощностей оборудования фактически использует компания или страна. Следовательно, индикатор относится к фактическому производству, то есть к тому, что было произведено фактически с использованием установленного оборудования, по сравнению с потенциальным объемом продукции, который может быть изготовлен при полном использовании оборудования.

Индикатор публикует Управление статистики Швеции. В полной публикации содержится разбивка по секторам: добыча полезных ископаемых, энергетика, капитальные товары, товары длительного пользования и пр.

Высокая загрузка мощностей связана с высоким уровнем производства и занятостью. Поэтому значения индикатора выше ожидаемых считаются положительными для котировок шведской кроны.

