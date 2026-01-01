Экономический календарь
Использование производственных мощностей в Швеции кв/кв (Sweden Capacity Utilization q/q)
|Низкая
|-0.2%
|-0.4%
|
0.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.1%
|
-0.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Использование производственных мощностей кв/кв (Capacity Utilization q/q) отражает квартальную динамику использования мощностей в промышленном секторе Швеции. Он служит показателем роста производства и спроса на промышленные товары.
Коэффициент использования производственных мощностей — концепция экономического и управленческого учета, которая показывает, сколько производственных мощностей оборудования фактически использует компания или страна. Следовательно, индикатор относится к фактическому производству, то есть к тому, что было произведено фактически с использованием установленного оборудования, по сравнению с потенциальным объемом продукции, который может быть изготовлен при полном использовании оборудования.
Индикатор публикует Управление статистики Швеции. В полной публикации содержится разбивка по секторам: добыча полезных ископаемых, энергетика, капитальные товары, товары длительного пользования и пр.
Высокая загрузка мощностей связана с высоким уровнем производства и занятостью. Поэтому значения индикатора выше ожидаемых считаются положительными для котировок шведской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Использование производственных мощностей в Швеции кв/кв (Sweden Capacity Utilization q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
