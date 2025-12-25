КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Швеции от Silf/Swedbank (Silf/Swedbank Sweden Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Швеция
SEK, Шведская крона
Источник:
Silf/Swedbank
Сектор:
Бизнес
Низкая 54.6 56.2
55.0
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
54.2
54.6
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank (Silf/Swedbank Manufacturing PMI) — индикатор бизнес-циклов в шведской экономике, рассчитываемый банком Swedbank в сотрудничестве с организацией Silf на основе ежемесячного опроса менеджеров по закупкам производственных компаний. Данный индекс позволяет быстро оценить текущее состояние экономики страны. Публикуется в первый банковский день каждого месяца в 08:30.

Каждый месяц опросник отправляется примерно 200 менеджерам по закупкам в производственном секторе, которым предлагает оценить активность их компании: увеличилась она, уменьшилась или не изменилась. Респонденты оценивают заказы, производство, занятость, сроки доставки и запасы закупаемых материалов на складах.

Для расчета индекса к проценту респондентов, сообщивших об увеличении активности, прибавляется половина ответов, указывающих на отсутствие изменений. Значение выше 50 означает рост экономической активности, значение ниже 50 — сокращение.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одними из первых определяют, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. PMI считается опережающим индикаторам уровня производства и инфляции, поэтому он популярен среди аналитиков. Рост индекса PMI Швеции благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки кроны.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Швеции от Silf/Swedbank (Silf/Swedbank Sweden Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
54.6
56.2
55.0
окт. 2025
55.1
54.2
55.6
сент. 2025
55.6
55.1
55.3
авг. 2025
55.3
54.4
июль 2025
54.2
52.7
51.9
июнь 2025
51.9
52.2
53.1
май 2025
53.6
53.4
54.2
апр. 2025
54.2
54.8
53.8
март 2025
53.6
52.0
53.5
февр. 2025
53.5
51.7
53.1
янв. 2025
52.9
52.4
49.1
дек. 2024
52.4
52.5
53.7
нояб. 2024
53.8
52.6
53.2
окт. 2024
53.1
51.9
51.6
сент. 2024
51.3
53.0
52.6
авг. 2024
52.7
52.5
49.2
июль 2024
49.2
53.5
53.0
июнь 2024
53.6
52.9
54.1
май 2024
54.0
51.0
51.9
апр. 2024
51.4
50.2
50.4
март 2024
50.0
49.5
49.2
февр. 2024
49.0
48.7
47.1
янв. 2024
47.1
47.9
48.6
дек. 2023
48.8
47.3
49.0
нояб. 2023
49.0
46.0
46.2
окт. 2023
45.7
46.1
43.4
сент. 2023
43.3
46.4
45.5
авг. 2023
45.8
45.7
48.0
июль 2023
47.6
44.7
45.2
июнь 2023
44.8
45.0
40.7
май 2023
40.6
46.3
44.9
апр. 2023
45.5
46.1
45.5
март 2023
45.7
45.9
47.0
февр. 2023
47.0
45.4
47.0
янв. 2023
46.8
45.4
45.9
дек. 2022
45.9
46.3
45.8
нояб. 2022
45.8
47.6
46.8
окт. 2022
46.8
49.4
49.2
сент. 2022
49.2
51.0
50.6
авг. 2022
50.6
52.7
52.5
июль 2022
53.1
54.1
53.6
июнь 2022
53.7
55.4
54.9
май 2022
55.2
56.8
54.9
апр. 2022
55.0
58.6
56.8
март 2022
57.3
60.0
58.0
февр. 2022
58.6
60.8
62.2
янв. 2022
62.4
60.7
62.1
дек. 2021
62.1
60.8
63.1
нояб. 2021
63.3
59.6
64.2
окт. 2021
64.4
59.5
64.7
