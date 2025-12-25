Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank (Silf/Swedbank Manufacturing PMI) — индикатор бизнес-циклов в шведской экономике, рассчитываемый банком Swedbank в сотрудничестве с организацией Silf на основе ежемесячного опроса менеджеров по закупкам производственных компаний. Данный индекс позволяет быстро оценить текущее состояние экономики страны. Публикуется в первый банковский день каждого месяца в 08:30.

Каждый месяц опросник отправляется примерно 200 менеджерам по закупкам в производственном секторе, которым предлагает оценить активность их компании: увеличилась она, уменьшилась или не изменилась. Респонденты оценивают заказы, производство, занятость, сроки доставки и запасы закупаемых материалов на складах.

Для расчета индекса к проценту респондентов, сообщивших об увеличении активности, прибавляется половина ответов, указывающих на отсутствие изменений. Значение выше 50 означает рост экономической активности, значение ниже 50 — сокращение.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одними из первых определяют, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. PMI считается опережающим индикаторам уровня производства и инфляции, поэтому он популярен среди аналитиков. Рост индекса PMI Швеции благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки кроны.

