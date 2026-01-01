КалендарьРазделы

Изменение товарно-материальных запасов в Швеции (Sweden Business Inventories Change)

Страна:
Швеция
SEK, Шведская крона
Источник:
Статистическое управление Швеции (Statistics Sweden (SCB))
Сектор:
Бизнес
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение товарно-материальных запасов в Швеции (Sweden Business Inventories Change)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
Kr​3.465 млрд
Kr​2.327 млрд
2 кв. 2025
Kr​1.964 млрд
Kr​6.677 млрд
1 кв. 2025
Kr​8.705 млрд
Kr​-5.478 млрд
4 кв. 2024
Kr​-6.141 млрд
Kr​6.177 млрд
3 кв. 2024
Kr​1.824 млрд
Kr​-2.166 млрд
2 кв. 2024
Kr​-2.394 млрд
Kr​8.633 млрд
1 кв. 2024
Kr​3.691 млрд
Kr​-8.494 млрд
4 кв. 2023
Kr​-6.846 млрд
Kr​-7.693 млрд
3 кв. 2023
Kr​-7.389 млрд
Kr​-3.636 млрд
2 кв. 2023
Kr​-4.189 млрд
Kr​19.440 млрд
1 кв. 2023
Kr​16.381 млрд
Kr​-7.704 млрд
