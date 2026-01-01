Экономический календарь
Изменение товарно-материальных запасов в Швеции (Sweden Business Inventories Change)
|Низкая
|Kr3.465 млрд
|
Kr2.327 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
Kr3.465 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение товарно-материальных запасов в Швеции (Sweden Business Inventories Change)".
