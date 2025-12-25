Решение Банка Швеции по процентной ставке репо (Riksbank Interest Rate Decision) относится к числу важнейших событий, влияющих на котировки шведской кроны. Ставка репо — это процентная ставка, по которой частные банки занимают или размещают средства в центральном банке на семидневный период.

Решение принимается Исполнительным советом Риксбанка, состоящим из шести членов. Пять раз в год (до 2020 — шесть раз в год) исполнительный совет банка проводит заседания, на которых принимаются важнейшие решения денежно-кредитной политики страны, в том числе решение о процентной ставке (репо). Решение выносится на основе голосования членов, большинством голосов. Если голосов поровну, решение выносит управляющий банка.

Регулятор может снижать процентную ставку при необходимости увеличить инфляцию до целевого уровня. И наоборот, если инфляция превышает целевой уровень, шведскую крону стараются сделать более дорогой, для чего (помимо комплекса остальных мер) поднимают процентную ставку центробанка.

Соответственно, каждое решение по процентной ставке Банка Швеции напрямую влияет на котировки национальной (особенно в случаях, когда ставка меняется). Решение о ее подъеме приводит к росту котировок шведской кроны.

