Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank (Silf/Swedbank Composite PMI) публикуется с 2019 года. Это сводный индикатор, публикуемый на основе индексов PMI в производственном секторе и секторе услуг. Композитный индекс позволяет быстро оценить состояние экономики, при этом он хорошо коррелирует с ростом ВВП. Публикуется в третий банковский день каждого месяца в 08:30, вместе с PMI сектора услуг.

Рассчитывается банком Swedbank в сотрудничестве с организацией Silf на основе ежемесячного опроса примерно 400 менеджеров по закупкам. Они оценивают деятельность их компании: увеличилась она, уменьшилась или не изменилась. Респонденты оценивают заказы, производство, занятость, сроки доставки и запасы на закупаемых материалов на складах.

В итоговом индексе вес значения производственного сектора — 28%, сектора услуг — 72%. Значение выше 50 означает рост экономической активности, значение ниже 50 — сокращение. При оценке результатов применяется сезонная корректировка.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. PMI считается опережающим индикаторам уровня производства и инфляции, поэтому он популярен среди аналитиков. Рост композитного индекса PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки кроны.

График последних значений: