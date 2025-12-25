КалендарьРазделы

Композитный индекс менеджеров по закупкам Швеции от Silf/Swedbank (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Швеция
SEK, Шведская крона
Источник:
Silf/Swedbank
Сектор:
Бизнес
Низкая 57.8
55.6
Последний релиз
Предыдущее
57.8
Следующий релиз
Предыдущее
Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank (Silf/Swedbank Composite PMI) публикуется с 2019 года. Это сводный индикатор, публикуемый на основе индексов PMI в производственном секторе и секторе услуг. Композитный индекс позволяет быстро оценить состояние экономики, при этом он хорошо коррелирует с ростом ВВП. Публикуется в третий банковский день каждого месяца в 08:30, вместе с PMI сектора услуг.

Рассчитывается банком Swedbank в сотрудничестве с организацией Silf на основе ежемесячного опроса примерно 400 менеджеров по закупкам. Они оценивают деятельность их компании: увеличилась она, уменьшилась или не изменилась. Респонденты оценивают заказы, производство, занятость, сроки доставки и запасы на закупаемых материалов на складах.

В итоговом индексе вес значения производственного сектора — 28%, сектора услуг — 72%. Значение выше 50 означает рост экономической активности, значение ниже 50 — сокращение. При оценке результатов применяется сезонная корректировка.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. PMI считается опережающим индикаторам уровня производства и инфляции, поэтому он популярен среди аналитиков. Рост композитного индекса PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки кроны.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Композитный индекс менеджеров по закупкам Швеции от Silf/Swedbank (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
57.8
55.6
окт. 2025
55.3
57.1
сент. 2025
57.1
53.9
авг. 2025
53.9
50.3
июль 2025
50.3
51.5
июнь 2025
51.5
50.3
май 2025
50.3
50.6
март 2025
50.6
51.3
февр. 2025
51.5
50.9
янв. 2025
50.9
51.7
дек. 2024
51.7
51.8
нояб. 2024
51.7
53.1
окт. 2024
53.0
49.6
сент. 2024
49.7
52.5
авг. 2024
52.8
52.5
июль 2024
52.5
52.4
июнь 2024
52.3
51.0
май 2024
50.8
49.1
апр. 2024
49.0
53.0
март 2024
52.8
50.6
февр. 2024
50.1
50.2
янв. 2024
50.5
49.8
дек. 2023
49.7
48.6
нояб. 2023
48.5
47.8
окт. 2023
47.7
45.4
сент. 2023
45.4
47.6
авг. 2023
48.1
51.9
июль 2023
51.3
45.7
июнь 2023
45.8
46.8
май 2023
47.6
49.0
апр. 2023
52.7
49.3
март 2023
47.8
46.1
февр. 2023
46.1
49.9
янв. 2023
49.9
51.0
дек. 2022
51.0
51.9
нояб. 2022
51.9
54.0
окт. 2022
54.0
53.5
сент. 2022
53.5
56.9
авг. 2022
56.9
56.5
июль 2022
57.2
59.9
июнь 2022
60.3
64.6
май 2022
64.6
64.5
апр. 2022
64.4
61.2
март 2022
63.1
65.0
февр. 2022
65.3
66.8
янв. 2022
66.9
65.9
дек. 2021
65.8
67.1
нояб. 2021
67.2
66.9
окт. 2021
67.0
68.2
сент. 2021
68.2
63.7
12
