Индекс потребительских цен, г/г (Consumer Price Index (CPI) y/y) отражает изменение цен на корзину потребительских товаров и услуг в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. ИПЦ демонстрирует изменение с точки зрения домохозяйств, которые являются конечными потребителями товаров и услуг, и тем самым отражает изменение цен для всего частного внутреннего потребления.

Индекс рассчитывается как изменение в стоимости товаров и услуг из фиксированной потребительской корзины. Для включения в корзину выбираются определенные товары и услуги, репрезентативные для расходов домохозяйств. Сюда входят продукты питания и напитки, одежда, электричество и водоснабжение, а также услуги (здравоохранение, транспорт, коммуникации, развлечения, образование и пр.).

Индекс потребительских цен — ключевой показатель инфляции и состояния экономики в стране. Этот индекс влияет на процентные ставки, налоговые льготы, с его учетом корректируется заработная плата и государственные пособия. В качестве меры инфляции ИПЦ оказывает сильное влияние на стоимость шведской кроны. Его рост может положительно отразиться на котировках национальной валюты.

